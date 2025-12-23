今彩539開獎了！12/23中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114309期開獎，中獎號碼為30、09、24、22、35，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
今彩539開獎直播
今彩539玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
今彩539玩法是1到39個號碼選5個號碼進行投注，一注50元，一周開六期。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時，開獎單位將隨機開出五個號碼，這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的五個選號中，如有二個以上（含二個號碼）對中當期開出之五個號碼，即為中獎。
今彩539獎金有多少？如何分配？
今彩539獎金是固定賠率，彩金分配頭獎（5個號碼）固定8百萬元、貳獎（4個號碼）固定2萬元、參獎（3個號碼）固定300元、肆獎（兩個號碼）50元。
今彩539怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
大樂透 12/23開獎 中獎號碼20:30開獎直播看這篇
大樂透第114116期即將開獎，大樂透於每周二、五晚上8時30分固定開獎，民眾可以在三立全民i彩券上收看開獎直播，或可點進台灣彩券官網確認各期獎號與開獎結果。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 發起對話
威力彩連16槓！下期頭獎上看3.1億 今彩539頭獎也槓龜
本期各彩種中獎號碼如下：．威力彩：第一區開出號碼為05、16、21、25、32、34；第二區號碼為08。．今彩539：開獎號碼為02、22、24、27、38。．39樂合彩：號碼與今彩539相同，為02、22、24、27、38。．3星彩：中獎號碼為302。．4星彩：中獎號碼為6090。所有獎號與派彩資訊仍以...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 發起對話
快訊／威力彩頭獎飆2億 12／22開獎號碼、怎麼玩一次看
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
今彩539第114308期開獎
（中央社台北22日電）今彩539第114308期開獎，中獎號碼27、02、22、24、38。3星彩中獎號碼302，4星彩中獎號碼6090。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全台運動人口比例突破8成 35.6％民眾規律運動創11年新高
運動部22日公布「2025年運動現況調查」結果，調查顯示，全台參與運動人口比例已達83.3%，規律運動人口也達到35.6%，創下自2014年以來新高。進一步檢視男女性運動人口可發現，男性從事籃球及羽球等球類運動比例高於女性；女性則在伸展操、皮拉提斯或瑜珈等項目比例高於男性。公視新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
異言堂(影)／ 擔心未來不實用？ 北市國中推客語課 僅一學生選修
專題組／唐郁荃 吳俊德 報導我國2018年通過《國家語言發展法》後，國小、國中、高中皆設立「鄉土語文必修課」，包含台灣台語、台灣客語及16族原住民族語，供學生自由選修。其中，除了16族原住民族語言，因原住民族的人口基數較少，選修人數一直不多；客家族群人口數，明明佔全台五分之一，選修客語的學生人數卻少得不成比例。民視 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
11月外銷訂單729.2億美元年增近4成 寫單月新高
（中央社記者曾智怡台北23日電）人工智慧（AI）需求強勁，經濟部今天公布11月外銷訂單為729.2億美元，創歷年單月新高，年增39.5%；累計今年前11月外銷訂單為6666.5億美元，寫下歷年同期新高，年增24.2%。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
新台幣升1.5分 收31.508元
（中央社台北23日電）台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.508元，升1.5分，成交金額9.42億美元。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
鄰近輕軌五權國小站 高雄苓雅清潔隊公辦都更案簽約
南部中心／綜合報導高雄市苓雅清潔隊公辦都更案，基地位於三多二路和和平一路口，面積3,452平方公尺，23日與隆大營建事業公司簽約，總投資金額55.67億元，預估開發量體約1.7萬坪，預計打造鄰近輕軌五權國小站，面臨市區三多路核心，兼顧完善公共服務設施、商業營業空間的優質住宅。民視 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
萬旭聚焦利基產品 持續擴張
萬旭電業（6134）召開法說會，2025年產品聚焦策略奏效，儲能及車載產品客戶訂單挹注，第三季單季合併營收5.63億元，創近十年單季合併營收新高，截止至第三季合併營收13.77億元，年增率19％，展望2026年，萬旭在大陸深耕儲能、電動車、未來醫學等利基產業，台灣及美國加強衛星及高頻產品開發，期許在變數仍多的經營環境中持續擴張。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
115年發7期乙類公債創新高 首檔中央永續債4億元首季發行
財政部今日公告明年以及首季的發債計畫，明年乙類公債將有7期乙類公債，創歷史最多期；而明年第1季，教育部也將發行第1檔永續債，用於建設金門大學宿舍，規劃為30年期、金額4億元。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 1
經濟部公布，11月外銷訂單月增5.1%，AI、高效能運算需求持續力挺
【財訊快報／編輯部】經濟部統計，11月外銷訂單金額為729.2億美元，較上月增加35.5億美元，或成長5.1%；經季節調整後，則成長7.2%。與上年同月比較，11月外銷訂單增加206.4億美元，年增39.5%；若以新台幣計算，年增幅為34.3%。累計1-11月與上年同期比較，外銷訂單金額達6,666.5億美元，較上年同期增加1,300.3億美元，年增24.2%。經濟部表示，11月外銷訂單達729.2億美元，較上月成長5.1%、較上年同月成長39.5%，主因人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁，客戶拉貨動能依然暢旺；惟部分傳統產業受客戶需求保守及市場競爭影響，抵銷部分增幅。 按貨品別觀察，由於新興科技應用需求不墜，帶動資訊通信產品及電子產品接單成長，11月接單金額分別年增69.4%及47.9%；光學器材則因面板及背光模組接單動能走弱，年減2.4%。 傳統貨品方面，受海外同業產能擴張及市場需求保守影響，塑橡膠製品年減15.8%、化學品年減12.5%、基本金屬年減0.5%；機械產品則因半導體設備接單增加，年增6.9%。 11月外銷訂單海外生產比為50.7%，較上年同月上升0.財訊快報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
「兼職工作」瀏覽數 3個月爆增14% 職缺高達22.3萬個
台灣大學等8所大學因為實施學期制度改革，在昨（22）日開始放寒假，連同春節連假計算在內，假期一共長達65天，預計明年2月23日開學，堪稱史上最長寒假。時值歲末年終適逢節慶多，緊接而來的聖誕假期、元旦跨年、寒假以及農曆春節，刺激餐飲、旅遊、銷售等內需產業消費動能，店家短期人力需求瞬間升溫，更帶動學生族群打工意願上揚。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
南投首間失智型日照服務中心今開幕 結合香氣茶療有助記憶保存
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導 為提升偏鄉失智照護，南投縣第一家失智型日間照顧服務的「名間竹秀苑日照中心」今（23）日開幕。南投縣副縣長王瑞德表示，縣府重視縣民健康，對失智長輩將加強照顧。 王瑞德指出，此中心為南投縣唯一純失智日照機構，結合香氣與茶療有助記憶保存，意義重大。他提及，縣府獲衛福部高齡友善城市卓越獎肯定，印證縣長許淑華3年來推動「宜居城...匯流新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
竹北市心翻新 『峻勝文化首勝』展現城市風貌
峻勝建設新建案《峻勝文化首勝》，今（23）日舉行開工動土典禮，在建築、工程團隊與地方貴賓共同見證下，正式宣告工 […]觀傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
「村神」村上宗隆想打經典賽！解釋和白襪簽兩年短約原因
體育中心／綜合報導「村神」村上宗隆昨（12/22）以2年3400萬美元（約10.7億新台幣）合約加盟白襪，今天（12/23）正式舉行加盟記者會，記者會上他表態願打經典賽，並說明加盟白襪和只簽2年短約原因。FTV Sports ・ 8 小時前 ・ 發起對話
陽明示警市場不確定因素多，紅海Q1復航有難度，農曆年前有一波拉貨潮
【財訊快報／記者劉居全報導】陽明(2609)今(23)日下午舉行法說會，針對明(2026)年營運展望，陽明表示，目前市場不確定性因素仍多，預估整體市況與2025年相近，而歐美長線運價起伏相對仍會是比較大，同時坦言長約談得較辛苦；也強調第一季要復航紅海仍有難度。至於股利政策，需等待年報結算完成後再研議。針對紅海何時會復航？陽明表示，目前聯盟三家航商在無法百分之百確保安全的情況下，不會貿然就復航；第一季要復航也有距離，主要基於3原因，一、若沒辦法100%確保安全前就不會復航；二、船舶調度需要前置時間；三、主要大型航商目前透過零星試航方式做營運，需要一段時間觀察來做準備。至於目前看來，明年一月農曆年前的拉貨潮，過年前歐美線裝載率維持高檔，將有助第一季的能見度提升，但全年來看，運費還是處波動狀態。財訊快報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
余家昶確定入祀桃園忠烈祠 張善政曝儀式舉行時間
桃園市長張善政今（23）天下午在社群平台發文宣布，余家昶先生入祀儀式，預計於115年忠烈祠春祭期間正式辦理。其於關鍵時刻所作出的抉擇，亦將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
卓榮泰不副署 藍委赴監院要求彈劾
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》，藍白痛批違憲，國民黨立委今（23）日到監察院要求彈劾卓榮泰。國民黨立委王鴻薇批，卓榮泰是毀憲亂政歷史罪人，要求彈劾憲法破壞者。王鴻薇說...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 發起對話
大眾控光通訊業務爆發，智慧顯示業務擬IPO，明年進入雨後春筍好時期
【財訊快報／記者王宜弘報導】大眾控(3701)歷經一年多的體質調整，營運邁入成長期，公司指出，第三季佔比達48%的光通訊業務，11月底迎來800G產品通過客戶驗證的消息，並進入小批量出貨階段，預計首季將正式放量出貨，公司正積極在馬來西亞新山擴產，以迎接市場爆發性的需求，預計2026年將進入「雨後春筍，非常好的時期」。此外，在大眾電腦的智慧顯示業務方面， 今年表現超乎預期，第三季貢獻之營收較去年同期跳升573%，金額約11億新台幣，公司計畫在新的一年進入醫療、急難救助、智慧穿戴、家電、資安防護等新領域，由於成長性看好，未來不排除將此一業務在台IPO。大眾控週二(23日)召開線上法說會，說明第三季財報與後市展望。因AI基礎建設帶動光通訊市場起飛，大眾控旗下的三希科技主要業務即是光通訊，第三季佔大眾控集團營收比例高達48%，也積極CPO(Co-Packaged Optics，共同封裝光學模組)技術，因此近期大眾控股價連續飆升，本週兩個交易日均以作收，週二以44.3元再創波段新高價。該公司指出，今年雖整體集團業績下滑20%，但營運調整奏效，前三季毛利率同比大增近5個百分點，來到18.15%，帶財訊快報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話