今彩539開獎了！12/29中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114314期開獎，中獎號碼為29、13、10、37、05，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
今彩539玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
今彩539玩法是1到39個號碼選5個號碼進行投注，一注50元，一周開六期。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時，開獎單位將隨機開出五個號碼，這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的五個選號中，如有二個以上（含二個號碼）對中當期開出之五個號碼，即為中獎。
今彩539獎金有多少？如何分配？
今彩539獎金是固定賠率，彩金分配頭獎（5個號碼）固定8百萬元、貳獎（4個號碼）固定2萬元、參獎（3個號碼）固定300元、肆獎（兩個號碼）50元。
今彩539怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
威力彩頭獎飆3.5億！ 3生肖迎「財神附身」黃金期
威力彩明（29）日晚間開獎，頭獎上看3.5億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、猴者將迎來「財神附身」的黃金期，財富如潮水般湧來，甚至有望一夜翻身。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
超商跨年限時買1送1 咖啡殺到5元、霜淇淋10元
2025年即將畫下句點，超商把握跨年商機，不僅針對一級戰區的店點擴增最高10倍人力，更把店門拆掉迎接龐大人流，同時派出行動購物車駛入熱點衝刺營收，超商觀察，跨年夜熱銷商品包含飲品、零食、現煮熱食等，單店業績有望直衝百萬元以上。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
威力彩12/29開獎 中獎號碼20:30開獎直播看這篇
威力彩第114104期即將開獎，威力彩在每周一、每周四的晚上8時30分固定開獎，民眾可以在三立全民i彩券上收看開獎直播，或可點進台灣彩券官網確認各期獎號與開獎結果。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 發起對話
從妳出發 陪妳每一步──臺南市打造女性友善幸福城
CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導 臺南市政府為打造女性友善幸福城市，以「性別平權、幸福共榮」願景，推動婦女福利與培力、新住民家庭服務及社區據點耕植，從孕期支持、家庭及幼兒照顧，職涯培力到性別平權倡議，市府以實際行動支持女性在結婚、懷孕、就業、家庭等階段安心發展、自在綻放，陪伴每位婦女穩健前行。 臺南市政府社會局設有永華、南瀛、玉井與曾文等四大婦女福利...匯流新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
飛輪海成軍20週年 炎亞綸感性發文：始終是我的起點
汪東城、辰亦儒、吳尊及炎亞綸組成的飛輪海，2005年出道時曾叱咤台灣歌壇，炎亞綸曾坦言飛輪海解散的原因，是因為和汪東城有未能解開的心結，在12月28日飛輪海成軍20週年的日子，炎亞綸發文強調飛輪海始終是他的起點，是他第一次被世界看見的地方，更感性說：「謝謝你們。這份陪伴，我會一直記得。」鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 發起對話
外資上周集中市場轉買超190億元 買、賣超第一名都是金控股
臺灣證券交易所統計，上周外資在台股集中市場買超190.62億元，其中，買超第一金（2892）23.91萬張最多，另賣超台新新光金（2887）41.52萬張最多。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 2
宋柏緯西門町冒雨快閃獻唱！演員勤跑映前映後 粉絲合唱主題曲讓振永超感動
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導2025全新台韓愛情電影《那張照片裡的我們》雙導演及演員們至今跑了超過50場映前映後，把握機會和影迷交流，親自回答問題。...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
每周3次爬山健身竟血尿！輸尿管卡4cm結石 醫曝可能原因
【記者鮮明／台中報導】台中市68歲張先生是退休公務員，每周至少3次跟山友到大坑爬山健身，身體硬朗無慢性病，上個月因為右腰持續不明原因痠痛合併血尿就醫，一檢查竟發現左腎臟跟右輸尿管有2顆分別4公分、1.5公分的結石，導致血尿與腎水腫，經緊急安排取石手術與震波碎石治療，目前腎水腫症狀已經緩解，並持續門診追蹤中。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
每日千噸養豬廚餘待去化 環部擬推減少食物浪費
（中央社記者張雄風台北29日電）2027年將全面禁用廚餘養豬，但最快要到2027年下半年，廚餘的產生及去化才能平衡，原本每日養豬廚餘有1324噸，環境部長彭啓明今天表示，研議建立減少食物浪費指標及盤查指引，最快明年1月下旬說明。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
嚴防模仿效應 侯友宜：500警民力構築最強巡邏網守護跨河煙火
因應1219北捷連環攻擊案，引發民眾對公共安全之憂慮，新北市政府今日召集警察局、消防局、觀旅局等局處召開「強化維安精進作為會議」，新北市長侯友宜重申，對暴力犯罪嚴正立場，要求針對將登場的「閃耀新北1314跨河煙火」活動，全面提升維安等級，警方將動員超過500名警民力，構築結合「陸、空、科技」的嚴密防自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
富田擬1月下旬上市 攻無人機低軌衛星和機器人
（中央社記者鍾榮峰台北29日電）馬達製造和系統整合商富田電機規劃2026年1月下旬上市掛牌，登錄台灣證券交易所創新板。富田董事長張金鋒今天表示，除了鞏固電動車動力系統方案，富田積極布局無人機、低軌衛星和機器人等領域。中央社 ・ 4 小時前 ・ 1
台灣第一品！新港六興宮王得祿神尊明年開光 重現清代一品官威儀
坐落於嘉義縣新港鄉溪北村的歷史名剎——六興宮，即將於明年（2026年）盛大迎接建廟二百週年的輝煌時刻。為了感念清代傳奇名將王得祿將軍的創廟功勳，廟方近期正式宣布，已恭塑全台首尊王得祿將軍泥塑神尊，並計畫於明年農曆三月媽祖聖誕期間舉行開光儀式，讓這位「台灣第一品」的英姿跨越時空，重現於世人面前。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
反覆高燒找嘸原因！真兇竟藏在「心臟」緊急開胸救回一命
【健康醫療網／記者陳靖安報導】63歲的林先生，去年底因出現不明原因反覆高燒，四處求醫卻始終找不到原因，後續經抽血發現血球異常，但血液和骨髓檢查皆正常。最後轉診至北慈濟醫院感染科接受完整檢查，才揪出隱藏在心臟裡的致命病灶，原來林先生罹患的是「感染性心內膜炎合併三尖瓣重度逆流」。經院內會診心臟血管外科進行開胸手術， 更換人工生物瓣膜並清除感染組織，才重拾健康。 血球全面偏低查無病因 心臟超音波揪三尖瓣感染真相 負責收治病例的心臟血管外科楊凱文醫師指出，林先生是典型的重度三尖瓣逆流所引起的罕見併發症。人體心臟的三尖瓣，位於右心房與右心室之間，負責調控血液單向流動。當功能受損，血液就會嚴重逆流回右心房，會導致右心壓力增加，影響全身血液回流，嚴重時可能造成肝、脾等器官壓力上升，就會像林先生一樣，出現脾臟腫大的狀況。一旦脾臟腫大破壞血球細胞，就會造成全身性血球減少，使患者出現貧血和免疫力低落等問題。 三尖瓣逆流成因多 中重度症狀不明顯恐延誤治療 楊凱文醫師解釋，造成三尖瓣逆流的成因很多，包括感染性心內膜炎、風濕性心臟病等，都可能是主因。雖然輕微逆流在健康人身上很常見，但中重度以上發生率較低，且初期健康醫療網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
爆離開富邦啦啦隊！寶兒淚崩吐內幕 未來動向全說了
爆離開富邦啦啦隊！寶兒淚崩吐內幕 未來動向全說了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
小孟老師運勢／避免荷包失血！「1星座」投資要小心
生活中心／綜合報導12月28日（週日）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師解析12星座本日運勢，包含幸運色、貴人與需留意的小人，同時深入說明事業、財富與感情走向。感情方面，天蠍座、天秤座獲愛神眷顧，有機會更進一步，但射手座須遠離「錯的人」；財運方面，天蠍座可掌握投資機會，提醒摩羯座、雙魚座投資需謹慎，做好風險管理。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
桃市活動1人連中1萬與5萬 市府：皆是隨機開出
桃園市 / 綜合報導 為了響應中央普發1萬，桃園市府推出「百倍奉還」的活動，只要發票金額滿100元並完成登錄，就可以抽現金，但最新一期的中獎名單引發外界質疑黑箱作業。因為一名潘姓民眾，連續抽中2筆獎項，同時獲得1萬元和5萬元現金。對此，桃園市經發局澄清，抽獎過程都在律師的見證下隨機開出，絕對沒有違法不當的情形。抽獎唱名人員說：「天天抽現金1萬元的抽獎，們恭喜這位潘姓得主。」潘姓得主中獎，帶走1萬元現金，但不只如此，抽獎唱名人員說：「週週抽的時間是12月17日一直到12月23日，我們恭喜潘姓得主。」5萬元現金獎只抽出1位，但關心抽獎的人心裡出現問號，同一天得獎的也是潘姓得主，兩個是同一人嗎，桃園市府舉辦百倍奉還抽獎活動，天天抽1萬元現金獎，總共抽出7位幸運兒，排在第3的潘姓民眾順利拿獎，經查，週週抽得主，姓名跟電話一樣，中獎的真的是同一人，讓許多網友質疑，是天選之人嗎，或是另有隱情。民眾說：「抽獎本來就是靠運氣，啊如果是黑箱的話，要看有沒有人會發現。」民眾說：「就他(潘姓民眾)比較幸運吧，可能上天眷顧他吧，(公平性)應該是OK啦，它電腦抽樣抽的啊，電腦，除非你去改程式碼，不然應該不會...沒辦法作弊啊。」也有其他民眾質疑，包含自己與親友積極參加，卻連安慰獎都沒有，根據活動辦法，民眾只要在桃園的店家消費，並取得統一發票，一筆滿100元就能得到1組抽獎序號，單筆上限600組。潘姓民眾當週消費金額29萬元，總序號數達756筆，而全部民眾超過153萬筆，換算得獎機率萬分之4。桃園市經發局商業發展科長周智業說：「我們每次的抽獎，都有律師公開的一個見證，然後我們全程都會做錄影的存證的一個動作。」針對民眾質疑，市府澄清，抽獎過程秉持公平公正公開的原則，由電腦系統隨機抽出絕無不法。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 37 分鐘前 ・ 16
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
福原愛罕吐與江宏傑離婚關鍵 認了「初期就出狀況」
前日本桌球國手福原愛2021年與前夫江宏傑離婚後，時隔4年無預警公開再婚懷孕的消息，掀起外界討論。而她日前接受採訪，也罕見吐露與前夫感情破裂的關鍵，坦言從結婚初期兩人就出現問題，更透露與新婚夫橫濱男（A先生）的互動。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 55
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 67