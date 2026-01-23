今彩539 1/23開獎 中獎號碼20:30開獎直播看這篇
今彩539第115020期即將開獎，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎，民眾可以在三立全民i彩券上收看開獎直播，或可點進台灣彩券官網確認各期獎號與開獎結果。
今彩539開獎直播
今彩539玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
今彩539玩法是1到39個號碼選5個號碼進行投注，一注50元，一周開六期。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時，開獎單位將隨機開出五個號碼，這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的五個選號中，如有二個以上（含二個號碼）對中當期開出之五個號碼，即為中獎。
今彩539獎金有多少？如何分配？
今彩539獎金是固定賠率，彩金分配頭獎（5個號碼）固定8百萬元、貳獎（4個號碼）固定2萬元、參獎（3個號碼）固定300元、肆獎（兩個號碼）50元。
今彩539怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同。
