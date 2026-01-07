今彩539 1/7開獎 中獎號碼20:30開獎直播看這篇
今彩539第115006期即將開獎，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎，民眾可以在三立全民i彩券上收看開獎直播，或可點進台灣彩券官網確認各期獎號與開獎結果。
今彩539開獎直播
今彩539玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
今彩539玩法是1到39個號碼選5個號碼進行投注，一注50元，一周開六期。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時，開獎單位將隨機開出五個號碼，這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的五個選號中，如有二個以上（含二個號碼）對中當期開出之五個號碼，即為中獎。
今彩539獎金有多少？如何分配？
今彩539獎金是固定賠率，彩金分配頭獎（5個號碼）固定8百萬元、貳獎（4個號碼）固定2萬元、參獎（3個號碼）固定300元、肆獎（兩個號碼）50元。
今彩539怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
大紅包來了！今彩539頭獎開出4注 獎落2縣市
台灣彩券今（6）天公布第115000002期大樂透獎號，派彩結果出爐，頭獎槓龜無人中獎，下期頭獎保證1億；今彩539頭獎開出4注，獎落台北市「利百佳彩券行」、「錢虎錢來也彩券行」、「贊贊贊投注站」、彰台視新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
威力彩連20槓！下期頭獎上看4.4億 今彩539貳獎開出178注
台灣彩券今（5）日公布第115000002期威力彩獎號，第一區號碼11、14、19、25、34、37；第二區號碼為：04。晚間派彩結果出爐，頭獎槓龜無人中獎，下期頭獎上看4.4億；今彩539貳獎開出1台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
急尋！「今彩539」頭獎800萬沒人領 1/12將充公
台灣彩券公司今（7）日表示，去（114）年10月11日於南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎新臺幣800萬元，兌獎期限將於115年1月12日（星期一）截止，截至目前尚未完成兌領，呼籲中獎人盡快兌獎。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
最後期限將至！頭獎彩券800萬快兌領否則充公
台灣彩券公司發行的電腦型彩券「今彩539」，1週開獎6天，幾乎是天天開獎，不少彩迷常一次購買好幾期。不過，台彩今天(7日)發出「緊急尋人令」，去年10月在南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的今彩539頭獎，獎金800萬至今沒人兌領，若幸運兒1月12日前沒現身，中獎獎金將全數歸入公益彩券盈餘。 「今彩539」1週開獎6天，在1至39的號碼中任選5個號碼進行投注，開獎時，5個號碼全中，就可獲得頭獎獎金800萬元，單期頭獎總獎金上限為2400萬元。2025年也有2筆逾期的高額未兌領獎項，2筆都是「今彩539」頭獎，其中1筆同樣落在南投縣，台彩也呼籲民眾盡快檢查手邊的彩券是否中獎，避免與頭獎擦身而過。 台灣彩券公司也提醒，中獎人如果未於今年1月12日完成兌領，該筆獎金將全數歸入公益彩券盈餘。另外，超過新台幣500萬元的獎項必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私，且於兌獎前須經過彩券驗證程序，才能兌獎。高額兌獎專線0800-024-500。中央廣播電台 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
2026過年刮刮樂攻略！台彩豪發128億「這款」中獎率最高
生活中心／巫旻璇報導農曆馬年春節將近，民眾每年最期待的新春限定刮刮樂終於曝光！台灣彩券宣布，今年5 款馬年特別版刮刮樂自今（6日）全面上市，售價從 100 元到 1000 元不等，總獎項高達 1964 萬個，獎金總額更突破 128 億元。《民視新聞網》同步整理本次5款全新馬年刮刮樂的中獎率與重點資訊，帶讀者一次掌握過年試手氣的最新選擇。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南投彩券行開出今彩539頭獎800萬沒人領 台彩：期限到1/12
台灣彩券公司今天表示，南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」114年10月11日開出今彩539頭獎新台幣800萬元，兌獎期限將於115年1月12日截止，目前尚未完成兌領。台彩呼籲民眾檢查手邊彩券是否中獎，中獎人應盡速撥打高額兌獎專線預約兌獎，若逾期未完成兌領，該筆獎金將全數歸入公益彩券盈餘。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前 ・ 11
【公告】昶虹 2025年12月合併營收9835.1萬元 年增9448.64%
日期： 2026 年 01 月 07日公開發行公司：昶虹(2443)單位：仟元 【公告】昶虹 2025年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月98,351去年同期1,030增減金額97,321增減百分比9448.64本年累計108,498去年累計19,009增減金額89,489增減百分比470.77中央社財經 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
達輝-KY 本公司董事會通過重要子公司HUAN HSIN ELECTRICAL SYSTEM盈餘轉增資事宜(更正115年1月2日重大訊息主旨)。
公開資訊觀測站重大訊息公告(5276)達輝-KY-本公司董事會通過重要子公司HUAN HSIN ELECTRICAL SYSTEM盈餘轉增資事宜(更正115年1月2日重大訊息主旨)。1.董事會決議日期:114/11/122.增資資金來源:盈餘轉增資。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額RM1,500,000元。發行總股數1,500,000股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:RM1元8.發行價格:不適用。9.員工認購股數或配發金額:不適用。10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):全數配發單一法人股東。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無。13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。14.本次增資資金用途:未來業務發展所需。15.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：達輝-KY 114年12月營收8563萬、年減3.9Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【公告】厚美德 2025年12月合併營收5613.7萬元 年增-27.7%
日期： 2026 年 01 月 07日公開發行公司：厚美德(6660)單位：仟元 【公告】厚美德 2025年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月56,137去年同期77,642增減金額-21,505增減百分比-27.7本年累計552,582去年累計567,206增減金額-14,624增減百分比-2.58中央社財經 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
【公告】元隆 2025年12月合併營收8390.5萬元 年增6.11%
日期： 2026 年 01 月 07日公開發行公司：元隆(6287)單位：仟元 【公告】元隆 2025年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月83,905去年同期79,076增減金額4,829增減百分比6.11本年累計1,171,565去年累計976,817增減金額194,748增減百分比19.94中央社財經 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
晶宴會館推出2026春酒加碼優惠 好禮雙重回饋再升級
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】晶宴會館2026春酒專案正式登場！今年推出的「好禮雙重送」超值回饋，只要預互傳媒 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
金色三麥惹風波！瓶裝蜂蜜啤酒日本賣更便宜 業者：停止在超商販賣
即時中心／潘柏廷報導台灣知名精釀啤酒品牌「金色三麥」受到不少民眾喜愛，近年更往日本發展，但執行長葉冠廷日前在社群貼出，玻璃瓶裝蜂蜜啤酒在日本伊勢丹上架的照片，被網友換算成新台幣後，發現竟然在台灣賣得更貴，消息一出引發熱議。對此，金色三麥集團今（7）日發聲明正式宣布，近期將停止於便利商店通路販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒。民視 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
【公告】峻新電腦 2025年12月合併營收8232.7萬元 年增-2.43%
日期： 2026 年 01 月 07日公開發行公司：峻新電腦(8152)單位：仟元 【公告】峻新電腦 2025年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月82,327去年同期84,380增減金額-2,053增減百分比-2.43本年累計1,094,630去年累計1,260,754增減金額-166,124增減百分比-13.18中央社財經 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
屏東限定夢幻色！屏東舊鐵橋 粉紅波斯菊盛開
高屏溪屏東舊鐵橋粉紅波斯菊盛開了，屏東縣長周春米大推前往欣賞，指出繁花盛開、隨風搖曳是冬日最療癒的風景，但也提醒賞花民眾在步道外圍拍照，一起守護這片花海，讓更多人都能看見屏東的美。這塊屏東舊鐵橋的河川高灘地由左岸高屏溪協會管理種植，每到花朵盛開時總吸引了許多人前往觀賞，縣長周春米在臉書上表示，百花綻自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
【公告】新天地 2025年12月合併營收1.61億元 年增-7.63%
日期： 2026 年 01 月 07日上市公司：新天地(8940)單位：仟元 【公告】新天地 2025年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月160,927去年同期174,216增減金額-13,289增減百分比-7.63本年累計1,587,911去年累計1,696,776增減金額-108,865增減百分比-6.42中央社財經 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
嘉、南、高初選下週民調決勝負 民進黨下5禁令：9日起不得參與媒體露出
民進黨佈局2026縣市長選舉，嘉義縣、台南市、高雄市列為初選出，近日已陸續舉辦電視政見說明會，將於本月12日至17日進行電話民調。民進黨秘書長徐國勇今（7）日也於中執會上提醒，參加三縣市初選的同志，自1月9日起就不得參加各式媒體露出、買廣告、置入性新聞或自行發佈民調，而在預定執行民調期間，亦不得自行委託其他機構來進行民調。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
差勤系統傳用「中國製主機板」遭駭 新竹市府：預防性停用改線上簽到
移民署去年建置的差勤打卡系統，近期遭質疑廠商疑似以台灣品牌包裝，但實際上使用中國製主機板，而這套差勤系統不僅移民署使用，新竹市政府也同樣採用，昨（6）日新竹市政府內部更一度傳出系統疑似遭駭客入侵，因而台視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
雙鴻 公告本公司更正114年第1季至第3季財務報告部分附表及114年11月資金貸與、背書保證公告資訊。
公開資訊觀測站重大訊息公告(3324)雙鴻-公告本公司更正114年第1季至第3季財務報告部分附表及114年11月資金貸與、背書保證公告資訊。1.事實發生日:115/01/062.公司名稱:雙鴻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司114年第1季至第3季財務報告附表一、附表二，以及114年11月資金貸與、背書保證公告。6.更正資訊項目/報表名稱:114 年第 1 季至第 3 季財務報告附表一、附表二114 年 11 月資金貸與、背書保證公告。7.更正前金額/內容/頁次:7-1. 114年第1季合併財報附表一：雙鴻科技股份有限公司，對個別對象資金貸與限額2,971,117仟元，資金貸與總限額3,961,489仟元。捷西迪光學(開曼)股份有限公司，資金貸與總限額28,566仟元。附註5，本公司直接或間接持有表決權股份百分之百國外公司間從事資金貸與其金額不受前項限制。7-2. 114年第1季合併財報附表二：對單一企業背書保證限額：4,951,861仟元，背書保證最高限額：4,951,861仟元。7-3. 114年第2季合併Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
替代役備役召集能先查了！內政部查詢系統正式上線 網笑：根本報名系統
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導為了讓備役替代役男能提早掌握召集資訊、妥善安排生活與工作，內政部近日宣布「替代役備役召集預告查詢系統」正式上線...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
總獎金128億 新年刮刮樂有8個頭獎1200萬
[NOWnews今日新聞]台灣彩券公司今（6）日推出今（115）年度首波5款刮刮樂新品，5款新品總獎項超過1964萬個，總獎金逾128億元，其中只在新年限定發行的「1200萬大吉利」每張售價新台幣10...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3