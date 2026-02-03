今彩539 2/3開獎 中獎號碼 20:30開獎直播看這篇
今彩539第115029期即將開獎，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎，民眾可以在三立全民i彩券上收看開獎直播，或可點進台灣彩券官網確認各期獎號與開獎結果。
今彩539開獎直播
今彩539玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
今彩539玩法是1到39個號碼選5個號碼進行投注，一注50元，一周開六期。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時，開獎單位將隨機開出五個號碼，這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的五個選號中，如有二個以上（含二個號碼）對中當期開出之五個號碼，即為中獎。
今彩539獎金有多少？如何分配？
今彩539獎金是固定賠率，彩金分配頭獎（5個號碼）固定8百萬元、貳獎（4個號碼）固定2萬元、參獎（3個號碼）固定300元、肆獎（兩個號碼）50元。
今彩539怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
大樂透2/3開獎 中獎號碼20:30開獎直播看這篇
大樂透第115010期即將開獎，大樂透於每周二、五晚上8時30分固定開獎，民眾可以在三立全民i彩券上收看開獎直播，或可點進台灣彩券官網確認各期獎號與開獎結果。
威力彩飆9.6億！「800元包牌」最多人買 他砸6萬拚致富
威力彩連槓28期，本週四(2/5)再開獎頭獎上看9.6億，彩券行透露今(3)日購買彩券人潮翻2倍以上，亦有不少中小企業包牌當尾牙獎項，更有民眾獨自花6萬元包牌拚致富。（賴俊佑）
威力彩上看8.7億「4生肖」財運旺 有望獲意外之財
威力彩上看8.7億「4生肖」財運旺 有望獲意外之財
今「土地公尾牙」！命理師教3招接財運 做1事衰整年
今「土地公尾牙」！命理師教3招接財運 做1事衰整年
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
幸運兒沒出現！威力彩連28槓龜 週四頭獎上看9.7億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導頭獎獎金上看8.7億元的台彩威力彩第1150000010期今（29）晚稍早開獎。不過頭獎派彩結果再度槓龜，已經連續28槓，下期威力彩...
快訊／威力彩頭獎飆8.7億 2／2開獎號碼、怎麼玩一次看
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）
賀！ 基隆刮出首張2000萬 還剩9個中獎機會
台灣彩券公司3日宣布，今年春節檔期最受矚目的刮刮樂「2000萬超級紅包」首張頭獎已在基隆刮出，幸運得主完成驗證並預約領獎，確定可在農曆年前入袋。台彩指出，該款刮刮樂共設有10個頭獎2000萬元，目前仍有9個中獎機會待開出，另百萬元等級獎項已刮出42個，春節買氣持續升溫。