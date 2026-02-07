今彩539開獎了！2/7中獎號碼出爐 頭獎1注中獎 獎金800萬
今彩539第115033期開獎，中獎號碼為27、08、22、03、32，派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣800萬元。今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
今彩539開獎直播
今彩539玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
今彩539玩法是1到39個號碼選5個號碼進行投注，一注50元，一周開六期。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時，開獎單位將隨機開出五個號碼，這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的五個選號中，如有二個以上（含二個號碼）對中當期開出之五個號碼，即為中獎。
今彩539獎金有多少？如何分配？
今彩539獎金是固定賠率，彩金分配頭獎（5個號碼）固定8百萬元、貳獎（4個號碼）固定2萬元、參獎（3個號碼）固定300元、肆獎（兩個號碼）50元。
今彩539怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
大樂透開獎了！2/6中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第115011期開獎重播請見下方。中獎號碼為04、12、39、48、24、25，特別號09。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
快訊／大樂透2/6中獎號碼出爐 如何兌獎一次看
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）
爽！尾牙中獎＋好彩頭 女子刮中台東今年首張百萬刮刮樂
台東市博愛路彩券行傳出喜訊，開出台東今年第1張「百萬刮刮樂」大獎！1名在台北工作的女子返鄉探親，憑著尾牙中獎的好運，與家人集資購買2000元刮刮樂，竟幸運刮中100萬元。巧合的是，店家門口剛好擺放著友人送來的5顆「白玉蘿蔔」，這份物理上的「好彩頭」讓業者與客人都嘖嘖稱奇。這也是該店第十次開出百萬獎項，現場喜氣洋洋，業者更興奮放鞭炮慶祝。
台東彩券行刮出第10張百萬大獎 (圖)
在台北工作的台東女子甫於尾牙抽中新台幣萬元紅包，返鄉探親時拿抽中的紅包和家人集資買刮刮樂，刮中100萬元；彩券行老闆6日開心表示，這是店裡第10次刮出百萬大獎。
求財神降臨！大樂透頭獎保證1億 台彩最新獎號一次看
台彩大樂透今（6）晚開出第115011期，頭獎獎金保證1億元，號碼由小至大為04、12、24、25、39、48，特別號09。其他獎項獎號如下：．今彩539：01、06、29、32、34。．39樂合彩：
NBA》湖人終於補強！ 送走Vincent和次輪籤換來射手Kennard
距離NBA季中交易大限截止僅剩下不到4小時，原先一直靜悄悄的洛杉磯湖人終於有動作了，《ESPN》記者
800萬大獎落誰家？「今彩539、39樂合彩」2/7台彩獎號一次看
台彩今（7）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩的中獎獎號，獎號依序為：．今彩539：03、08、22、27、32。．39樂合彩：03、08、22、27、32。．3星彩：941。．4星彩：05
威力彩上看11.5億！4生肖鹹魚翻身「偏財運超旺」
威力彩上看11.5億！4生肖鹹魚翻身「偏財運超旺」
花蓮－新城老街8人小巴開通！新路線今起3天免費試乘
太魯閣國家公園綠水合流步道過年前宣布局部開放，太魯閣客運也與縣府合作，增加一條市民小巴路線「新城海岸線」今天起跑，縣府表示，今天起連續3天全線免費搭乘，可從花蓮轉運站搭到七星潭、新城老街、新城車站！而新城老街商圈的店家對新路線都相當期待，希望增加旅客數字。新秀商圈發展協會理事長曾文儀表示，該路線讓旅
過年到台東泡湯，別再去知本了！台東金崙「黃金之湯」出站步行即達，房內獨享百萬景觀
到台東泡溫泉，你還只知道知本嗎？現在懂玩的年輕人都往台東「金崙」跑！這裡不僅是鐵道迷的秘境，更藏著全台稀有的「黃金之湯」。
36米鋼構立柱就位 聯聚玉衡刷新台灣住宅工程紀錄
聯聚建設旗下指標住宅「聯聚玉衡大廈」，近日完成鋼構立柱典禮。規劃作為台中最高住宅，聯聚玉衡第一根鋼構逆打鋼柱長達36公尺、重60噸，約十層樓高，僅能於深夜低干擾時段運輸，自高雄運送至台中歷時48小時，最終在聯聚建設創辦人江韋侖、中鹿營造董事長塩崎寬吉、中鋼構總經理黃源章、建築師郭旭原及工程團隊見證下順利就位。
最強寒流將至! 賣場大補貨.智能發熱物成通勤族新寵
財經中心／唐詩晴、鄭國陽 台北報導最強寒流即將報到，您準備好抗寒了嗎？一早就有人到賣場補貨、添購保暖物品。從毛衣、夾克與毛帽、手套，連暖暖包都被擺在最顯眼的戰備位置，近來電商平台上的發熱黑科技，像是能一分為二的磁吸式暖暖包，或是智能發熱圍巾，都成為冷冬裡的熱銷黑馬。但如何穿搭保暖，其實也很重要！
川普支持高市早苗 北京：不評論日本內政
在日本眾議院即將大選之際，美國總統川普表態支持執政的日本自民黨總裁高市早苗，引起關注，而大陸外交部則回應，不評論日本內政...
別再說「沒什麼好難過的」！專家：「忍一下就好」常常傷得更深
【健康醫療網／編輯部整理】小時候，每個人都有一套屬於自己的療癒術，知道如何撫平內心的難過。在心裡產生情緒的那一刻，用聲音、淚水或態度釋放出來，所以小孩總是充滿活力。 我們是什麼時候開始被阻止去難過？ 可是，到底是從什麼時候開始的呢？那些早已遺忘療癒術的大人們，在你還來不及感受難過的時候，便對你說：「你要難過到什麼時候？」、「這點小事沒什麼好在意的。」他們阻止你去難過、對你說各種道理，於是你的心裡慢慢出現了一把尺。假如我們不知道該如何處理內心的難過，也無法充分接納小孩的難過，不管是面對孩子的難過、還是自己的難過，往往會選擇強行壓抑，誤以為「忍耐」就是「長大」的代名詞。 當忍耐被誤認為成熟 情緒就被關了起來 有一天，我忍不住對年幼的孩子大吼：「不要再哭了！」突然間，我的胸口一緊。「我真正想教小孩的，是教會他忍耐嗎？」對我說出這句話的，是幼年時那個緊咬著嘴唇、忍住不讓眼淚流下來的自己。於是，我總算覺察到，我希望孩子懂得在忍耐之前，先明白自己的內心處於怎麼樣的狀態。並且，將內心狀態與言語結合，才是我真正想教給孩子的。從那時起，就像教孩子認識「東西的名稱」那樣，我也開始教小孩認識「內心的名稱」。
愛妻喝到爛醉！夫深夜飛奔回家反遭「九陰白骨爪」伺候 背後原因暖哭網友
有這種老婆，你會幾點回家？中國海南一名男子長期在外地奔波，突然得知妻子在家喝得爛醉，愛妻心切的他連夜奔波趕回家，豈料打開家門後不僅沒有獲得妻子熱烈且深情的擁抱，竟換得一頓竹筍炒肉絲，超誇張傷勢曝光後掀起網友熱議。
咖啡一天可以喝多少？名醫教算每日上限「身體冒6警訊」快喊停
當我們喝下咖啡時，身體感受到的不是咖啡的液體「水」，而是咖啡因在血液中的跳動。如果你的身體敏感度高，可能會發現份量相同的一杯咖啡，內含的咖啡因含量可能天差地遠。...
【台灣演義】金價飆漲各國央行狂買 為何台灣卻靜悄悄？
專題組／報導2026年才剛開始，但國際局勢動蕩，委內瑞拉、伊朗都不平靜，川普和北約也因為格陵蘭議題喬不攏，讓金價延續2025年的驚人漲勢，各國央行持續增加黃金儲備，美國高達8133公噸，全球第一。德國以3351公噸列居第二，義大利與法國暫居第三和第四。不過台灣央行倒是老神在在，黃金存量30年來穩定不變，分析原因其實與台灣科技業有關。本周《台灣演義》播出「台灣黃金史」，帶您從國際金市看見台灣科技實力。完整報導敬請鎖定本周日晚間7點55分，民視新聞53頻道《台灣演義》。
坐擁百億大單仍扶不起股價！這檔1月營收年減4.53％ 遭投信大砍4.5萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本周（2／2～2／6）收在31,782.92點，周線下跌280.83點，跌幅0.88％，中止連6紅。據證交所盤後公布籌碼動向，...
刮刮樂出百萬好運！花蓮婦夢見聚寶盆 桃園男春節爽升級
「2,000萬超級紅包」刮刮樂持續傳出中獎佳音，花蓮與桃園各有民眾幸運刮中貳獎100萬元。花蓮婦人中獎前夜夢見聚寶盆，隔日應驗；桃園青年則因中獎將春節旅遊從平價民宿升級為首爾五星飯店。
2026新春穿搭！NET-A-PORTER精品購物指南 精品包/女裝/鞋履3折起一次搞定 領年終獎金讓自己變美～
2026新年、農曆馬年到來！拿了年終獎金、紅包當然就要買新衣服犒賞自己！精品實體店內擺放的商品有限，幾乎都是最新款，而且熱門款常常缺貨，立馬來試試最近討論度很高的NET-A-PORTER網購平台，這個專業的國際時尚零售平台集合了Gucci、Chloé、Balenciaga、Saint Laurent等超過800個精品設計師品牌和200個美容品牌，也就是說不只新品、熱門款也都能在這個平台上買到，隨便買都比台灣還便宜，提供快速配送服務，下單後可以快速收到，還有28天猶豫期，退換貨很方便，想跟上最潮又省荷包買精品的方法，很多人都在敲碗想知道怎麼入門，快看這篇手把手教學喔！