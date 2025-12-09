今彩539頭獎開出！基隆中山區1注獨得800萬獎金

台彩9日晚間公布「今彩539」第114000297期獎號，本期開出頭獎1注，此注彩票由基隆市中山區西定路的「聯勝彩券行」售出，幸運兒可獲得800萬新台幣彩金。

12月9日開出的今彩539頭獎一注中獎，幸運兒抱回800萬獎金。（示意圖／中天新聞）

根據台彩公告，第114000297期的「今彩539」中獎號碼為「07、08、15、30、39」。本期頭獎開出1注，可獲800萬元；貳獎共開出243注，每注可得2萬元。

此外，同日晚間開出的大樂透第114000112期中獎號碼為「05、10、18、26、28、44，特別號：48」，頭獎及貳獎都摃龜，參獎開出43注中獎，每注可得5萬1001元；肆獎共141注中獎，每注可得9998元。

