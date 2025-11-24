今彩539頭獎開出！ 苗栗頭份1注獨得800萬獎金

11月24日的今彩539開獎中，頭獎中出1注，獎金高達800萬元，此注彩票由苗栗縣頭份市的「金包金彩券行」售出。

第114000284期今彩539中獎號碼為「02、04、05、17、31」。除了今彩539外，威力彩則未開出頭獎，該期的中獎號碼為「07、09、19、20、33、34」和「07」，而頭獎及貳獎均未中獎。

此外，今彩539的貳獎共180注，每注可得2萬元，參獎則有7284注，每注可得300元。隨著這次中獎的消息傳出，當地彩券行也成為了民眾關注的焦點，許多人前來詢問與購買，期待能再次中獎。

