今彩539頭獎開出1注！ 獎落「這縣市」
今彩539今（22）日開出10、13、32、33、37，派彩結果出爐，八百萬頭獎開出1注，從新北市永和區得和路349號1樓「招財進寶企業社」開出。貳獎開出173注，每注獎金2萬。
11/22台彩獎號：
．今彩539：10、13、32、33、37。
．39樂合彩：10、13、32、33、37。
．3星彩：420。
．4星彩：2927。
確切中獎號碼及派彩結果以台彩官網公布為主。
責任編輯／洪季謙
