今彩539頭獎開出1注！ 獎落「這縣市」

南部中心／綜合報導韓國女團TWICE成軍10周年，今晚首度在台開唱，子瑜第一次回家鄉開唱，不只用台語問好，還非常興奮的說，"終於帶成員們一起來高雄了"。甚至在最後一首歌前，拿起手稿，分享在韓國發展的心路歷程，幾乎哽咽快掉淚，讓粉絲十分動容。韓國女團TWICE成軍10周年，首度在台灣開唱，台灣成員周子瑜，特別用台語跟粉絲問好。（圖／民眾提供）韓國女團TWICE，八人白色造型華麗登場，出道十年，TWICE終於來到台灣開唱，選在高雄世運主場館演出，大秀多首經典舞曲。韓國女團TWICE：「大家好TWICE，高雄。」演唱會上，八位成員，輪流跟粉絲打招呼，其中台灣成員周子瑜，更是用台語打招呼，台下尖叫連連。TWICE成員周子瑜：「大家好，我是子瑜，我終於帶我的成員們，一起來高雄啦。」演唱會最後一首歌之前，周子瑜更是可愛的拿出手寫稿，跟粉絲分享她一路走來的心情。周子瑜在台灣演出前夕，還在官方社群釋出俏皮的影片，展現真性情。（圖／TWICE (@twicetagram) ）TWICE成員周子瑜：「我知道這條路會很辛苦，但沒想到它不只是辛苦，而是一個必須堅持到底的選擇，很多次我想要放棄，但我依然選擇繼續相信自己，努力想要做到最好，卻慢慢失去感覺，也常會有想家的時候，但我沒有離開，不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要也渴望，最後在這裡我想，我想感謝每位支持我的粉絲，還有這次高雄為我們做的一切，非常感謝你們愛你們。」子瑜唸到最後，幾乎快要掉眼淚，也讓粉絲十分動容，這次來台演出，子瑜在演出前夕，還在官方社群釋出俏皮的影片，裡面的她，用貓頭鷹的動作眨眼微笑，還甩頭笑出聲，展現她真性情，也讓粉絲感受到，子瑜回到家鄉開唱的好心情！原文出處：TWICE來了！子瑜首次回鄉開唱 喊：終於帶成員們來高雄 更多民視新聞報導TWICE旋風襲台! "應援專車上路"繞行高雄各大景點等了10年…子瑜圓夢回台！黃安態度鬼轉：不說他人是非19歲男歌迷低潮被TWICE治癒 高雄舞團手作一週重現MV扮相

民視影音 ・ 13 小時前