今彩539頭獎開出2注 2縣市幸運兒抱回800萬
台彩今（1）日派彩結果出爐，本期頭獎開出2注，每注獎金800萬元。開出頭獎商店為高雄市鳳山區「那摩厲害彩券行」、臺北市信義區「發上發彩券行」。
今彩539頭獎開出2注。圖／翻攝自台彩官網
台彩11/1開出獎號：
．今彩539：08、12、19、27、28。
．39樂合彩：08、12、19、27、28。
．3星彩：987。
．4星彩：8314。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公布為主。
責任編輯／陳俊宇
