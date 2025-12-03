今彩539頭獎開出2注！ 800萬獎落2縣市
今彩539今（3）晚獎號開出05、09、14、33、35，派彩結果出爐，頭獎開出2注，每注獎金8百萬，分別從桃園八德區「廣豐彩券行」、台中市東區「中好多彩券行」開出。
開出頭獎彩券行。圖／翻攝自台彩官網
12/03台彩獎號：
．今彩539：05、09、14、33、35。
．39樂合彩：05、09、14、33、35。
．3星彩：725。
．4星彩：2253。
確切中獎號碼及派彩結果以台彩官網公布為主。
責任編輯／陳俊宇
