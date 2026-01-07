今彩539頭獎800萬元沒人領 台彩協尋中獎人

（中央社記者呂晏慈台北7日電）台灣彩券公司今天表示，114年10月11日在南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎新台幣800萬元，兌獎期限將於115年1月12日截止，截至目前尚未完成兌領，台彩呼籲中獎人盡快撥打高額兌獎專線預約兌獎。

台灣彩券公司今天發布新聞稿說明，「今彩539」1週開獎6天，在01至39的號碼中任選5個號碼進行投注，開獎時，5個號碼全中，就可獲得頭獎獎金800萬元，單期頭獎總獎金上限為2400萬元。

廣告 廣告

台灣彩券公司說明，114年有兩筆逾期之高額未兌領獎項，兩筆都是「今彩539」頭獎，台彩呼籲民眾盡快檢查手邊的彩券是否中獎，避免與頭獎擦身而過。

台灣彩券公司提醒，中獎人若未於115年1月12日完成兌領，該筆獎金將全數歸入公益彩券盈餘，此外，逾500萬元的獎項必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私，且於兌獎前須經過彩券驗證程序，才能兌獎。（編輯：楊凱翔）1150107