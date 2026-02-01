今彩539頭獎800萬得主？洪健益澄清這是「都市傳說」：別再恭喜我

記者盧素梅／台北報導

民進黨台北市議員洪健益請喝飲料，被傳成中今彩539。（資料照／前進新台灣）

媒體人王瑞德透露被北市議請喝珍奶，才知對方方中了今彩539頭獎800萬元，有不少人猜幸運兒是民進黨議員洪健益,，對此，洪健益今（1）澄清這是「都市傳說」，強調他並沒有中獎，並還原當天狀況，只是領了通告費，請大家喝飲料。他還說，因為很多人打電話來恭喜我，造成我蠻大的困擾。

對於被指稱是中了今彩539的幸運兒，洪健益上午出席松山慈惠堂冬令救濟暨頒發清寒獎助學金活動前回應，其實這件事情可以說是一個「都市傳說」。他說，「是瑞德哥（資深媒體人王瑞德）看得起我，說我中獎了。」

洪健益還原當天情況指出，那天上節目時，自己請了所有在座的人喝飲料，有人問說「那你為什麼要請？」他說「我中樂透彩。」對方就問說，「中什麼？」他說「539。」他們就直接講，「喔！8百萬扣掉稅金領640萬。」

洪健益說，其實過程只有這樣。對於那這個「都市傳說」他只能說，在這個應景的過年期間，也非常的溫馨、非常的搞笑、開心。但重點看到他的長相像會中樂透彩的人嗎？「我告訴大家，如果我真的中，我會分享給大家，請大家喝飲料。但是真的不是我，不要再傳說說我中了樂透彩。」因為很多人打電話來恭喜我，造成他蠻大的困擾，謝謝你們的恭喜跟祝福，祝大家新年快樂。

