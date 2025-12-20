今彩539頭獎800萬開出1注！ 獎落「這縣市」

犯下連續攻擊案的嫌犯張文，背景也被起底，他曾就讀桃園市永平工商餐飲科系，還參加建教合作班，到三井旗下餐廳實習！我們也獨家掌握到這家店，正是在大直的高級日本料理店「明水三井」，但他的高中同學點出，他因為「行為怪異」，不只被同事霸凌，還被退實習。在班上則會拿手假裝是刀子，砍同學的脖子。 #明水三井#連續攻擊案#張文#霸凌#退實習

