今彩539頭獎800萬一注獨得 獎落南投日月潭彩券行

台彩21日晚間公布今彩539第114000282期獎號，本期開出頭獎1注，獎落南投縣魚池鄉日月村義勇街74號1樓的「日月潭彩券行」，幸運兒可獲得800萬新台幣彩金。至於同天揭曉的大樂透第114000107期獎號，頭獎、貳獎都槓龜。

根據台彩公告，第114000282期今彩539中獎號碼為「05、10、17、28、35」。本期頭獎開出1注，可獲800萬元；貳獎共247注中獎，每注可得2萬元；參獎共9230注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7950注中獎，每注可得50元。

此外，第114000107期大樂透獎號，頭獎獎金保證1億，號碼由小至大分別為14、20、21、28、31、46；特別號為37，頭獎與貳獎都槓龜，參獎有40注中獎，每注可獲得5萬2219元。

