今彩539頭獎800萬一注獨得 獎落台北中山區彩券行
台彩17日晚間公布今彩539第115015期獎號，本期開出頭獎1注，獎落台北市中山區林森北路96號1樓的「寶鴻彩券行」，幸運兒可獲得800萬元。
根據台彩公告，第115015期今彩539中獎號碼為「02、10、11、24、37」。本期頭獎開出1注，可獲800萬元；貳獎共230注中獎，每注可得2萬元。實際開獎結果以台彩公布為準。
延伸閱讀
宜蘭近海1:01發生規模4.7極淺層有感地震！台北有感
舊蘇花「和仁至大清水段」廢線不再修復 最美路段走入歷史
台南「金錢抱」彩券行開出大樂透二獎！ 網：下期去那買
其他人也在看
2026環保杯/保溫瓶推薦｜ 史努比聯名款、樂扣樂扣吸管杯、WOKY買1送1手刀搶｜GD、舒華也在用的是這家！
進入冬季，又到了喝熱飲的季節！使用環保杯不只能減少垃圾產生，同時也降低塑化劑遇熱溶出的風險，愛地球同時顧健康，在連鎖店家還能退5~10元。快趁買1送1、超殺特價等限時優惠，趕快手刀下單去！Yahoo精選購 ・ 3 天前 ・ 12
New Balance超殺4折起，只有兩天！NB慢跑鞋、復古鞋 高CP值買法全攻略
下殺4折起，只有2天！滿額不只額外再折價，還有最高38%回饋可以領，好康值突破最高點，手慢只能在角落抹眼淚。這次很苦惱的精選出New Balance品牌日的8雙必收鞋，每雙各有千秋，但都有一個共通點——一穿上，就會開始懷疑以前為什麼要委屈自己的腳。 今年真的很難不入坑New Balance，如果你也常在找鞋，應該早就發現一件事，不管是慢跑鞋還是復古鞋，榜單上、大街上、社群裡，絕對少不了New Balance的身影，而且是幾乎每一款都在刷存在感。原因其實很簡單，現在大家要的不只是好看，而是那種通勤能穿、逛街不累、跑跳自如的鞋。從日常好搭的NB 373、NB 574、NB 327，到近年超多人指定的NB 725、NB 740、NB 2002R、NB 1906R，再到完全為腳感而生的NB 430跟NB 1080v15慢跑鞋，New Balance幾乎把各種需求一次包好！Yahoo好好買 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
從旅途到臥室的舒壓哲學：選對好枕頭，睡出健康與開運體質
農曆新年假期要到了，少不了開始規劃連假旅遊行程，近年旅遊型態逐漸轉變，露營、車宿、多日移動行程成為不少人探索生活的新選擇。當休息地點不再侷限於飯店房間，外出過夜時的睡眠品質，也成為露營、車宿族群開始重視的重要細節。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
回家有毛孩迎接幸福感爆棚！英研究揭：養貓狗快樂就像年領300萬
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】每天下班回家有毛孩來到門前迎接，假日外出遛狗、在家和貓一起懶洋洋地躺著，是否讓你感到幸福滿足？現代社會越來越多人把貓狗視為重要的情感慰藉，過去研究也發現養寵物對人類的身心健康益處多；英國肯特大學2025年3月發表的研究進一步以經濟學模型計算，發現貓或狗帶給主人的「幸福價值」，最高可換算為一年約7萬英鎊（約台幣300萬），不亞於家人和朋友的陪伴。 不只療癒情緒！與毛孩互動血壓降 還能讓飼主多運動、社交 研究團隊整理，過去已有大量研究指出寵物對身心健康均有益。與動物互動時，可觀察到血壓、心率和皮質醇降低，就算只是看動物影像，也有一定的放鬆作用。毛孩的陪伴和撫摸時的柔軟觸感，能讓人感受到安全感、穩定情緒。 狗狗需要每日外出散步，連帶增加飼主的活動量，有助於身體健康，還能讓飼主有更多機會與他人互動、建立社交關係。許多飼主將毛孩視為家庭成員，從中獲得情感依附與支持，也發現與孤獨感降低、憂鬱症狀減少有關，特別對獨居者更具正面影響。此外，研究也顯示，照顧毛孩能提升兒童和青少年的自尊與自我價值感，對身心障礙者的影響尤其明顯。 研究量化養寵物幸福感 貓狗陪伴價值達台幣3健康醫療網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
罕見天才狗狗「偷聽」主人聊天學單字
匈牙利、奧地利研究發現，狗狗不僅會聽指令，一群罕見的「天賦型詞彙學習犬」（gifted word learner dogs），甚至能從「偷聽」（overhearing）人類對話中，悄悄學會詞彙，展現高度的社會認知能力。研究團隊設計實驗，讓狗主人與旁人手持新玩具進行對話，而不直接對狗下指令，狗狗則在一旁觀看，每次互動約一分鐘；之後研究人員將目標玩具放在另一個房間，再請狗狗取回，結果10隻狗狗中有7隻成功完成任務。在第二個實驗中，研究人員進一步提高難度，狗狗只會短暫看到玩具，接著玩具被放入桶中、離開狗狗視線後，飼主才與旁人談論新玩具名稱。在完全沒有視覺線索、僅能依靠聽覺的情況下，仍有部分狗狗可以在測試中取回正確玩具。這顯示，部分狗狗具備在腦中保留資訊，並超越當下情境進行推理的能力。過去，類似的認知表現僅在極少數物種中被觀察到，例如鸚鵡與猿類。而在人類身上，「旁聽」正是幼兒語言發展的重要關鍵之一，能讓孩子在未被直接教導的情況下學會新詞彙。不過，研究人員也強調，儘管表面結果相似，狗狗的學習機制很可能與人類截然不同，而這種「聽音學詞」的能力，也僅存在於極少數天賦型狗狗身上，多數狗仍須仰賴反覆訓練，才能建立詞彙與物品之間的連結。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 21
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 15 小時前 ・ 12
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 11
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 51
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 216
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 253
消失螢光幕10年！47歲連靜雯罕吐轉行真相 「一場病」成關鍵
47歲八點檔女星連靜雯過往演出多部知名台灣本土劇，有「戲劇女王」之稱。2017年她逐漸淡出演藝圈，全心經營直銷事業，日前她在臉書發文，罕見吐露人生轉折的關鍵原因，坦言全是因為生了一場並，讓開始思考未來的人生。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 42
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 1 天前 ・ 26
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 19 小時前 ・ 3
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 90
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
水煮青花菜超NG！營養師教「5分鐘蒸煮」留住抗癌成分
青花菜以「蒸」的方式烹調最能保留營養素與健康成分，營養師老辜建議時間控制在5分鐘內，不僅能維持翠綠色澤與脆嫩口感，更可降低水溶性營養素流失。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 7
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
陳亭妃出線民進黨穩了？藍議員搖頭「難關正要開始」：初選這事已重傷綠營
民進黨台南、高雄初選結果先後出爐，分別由立委陳亭妃、賴瑞隆出線，在台南市部分，被視為總統賴清德嫡系子弟兵的立委林俊憲，最終以2.69％差距落敗；國民黨議員鍾沛君分析，雖然民進黨過往在初選結束後都能快速調整、團結，但這次狀況完全不同，「真正的難關正要開始」。鍾沛君在《57爆新聞》節目中指出，在過往的初選中，民進黨都能在結果出爐後快速癒合，但這次台南市卻稍有......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 78
2026年3星座大轉運！衰神退散障礙全消…第1名運勢超旺、事業一飛沖天
新的一年到來，12星座也出現新氣象，某些星座在過去幾年，發展相對受限，星座專家Amada老師在節目《命運好好玩》中分享好消息，有3星座將在2026年揚眉吐氣，擺脫衰運，展開大好人生。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1