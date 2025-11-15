今彩539 11/15開獎 中獎號碼 20:30開獎直播看這篇
今彩539第114277期即將開獎，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎，民眾可以在三立全民i彩券上收看開獎直播，或可點進台灣彩券官網確認各期獎號與開獎結果。
今彩539開獎直播
今彩539玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
今彩539玩法是1到39個號碼選5個號碼進行投注，一注50元，一周開六期。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時，開獎單位將隨機開出五個號碼，這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的五個選號中，如有二個以上（含二個號碼）對中當期開出之五個號碼，即為中獎。
今彩539獎金有多少？如何分配？
今彩539獎金是固定賠率，彩金分配頭獎（5個號碼）固定8百萬元、貳獎（4個號碼）固定2萬元、參獎（3個號碼）固定300元、肆獎（兩個號碼）50元。
今彩539怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
大樂透頭獎狂飆6.7億！「4生肖」財運旺翻天 專家曝5招好運加倍
大樂透已連續16槓，目前頭獎已累積上看6.7億，於明晚開出最新一期。對此，民俗專家楊登嵙分享「5撇步」招財納福，並建議「4生肖」的人把握發財機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大樂透連16摃！頭獎上看6.7億 命理師揭「5大招財術」：這4生肖超旺
今晚（14日）開獎的大樂透，頭獎仍未開出，已經連續16期摃龜，預估本期大樂透頭獎累積金額預估上看6.7億元，命理師楊登嵙提醒，這期財運最好的生肖是虎、兔、羊、豬，彩劵行坐方向西及西北財運較旺，千萬不要錯失當億萬富翁的機會。台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙也提供5大旺財中獎招式：自由時報 ・ 1 天前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 7 小時前
6.91億元一注獨得！大樂透連16槓終結 獎開「這縣市」業者曝店員感應靈動
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台灣彩券「大樂透」昨（14）日晚間開出第114000105期中獎號碼，由於連續槓龜16期，頭獎累積達6.91億元，是近5年最高頭獎總...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
財神爺也愛聽蔡依林？大樂透頭獎飆6.7億元 「熱門5碼」最旺開過322次
大樂透已連16期槓龜，頭獎獎金累積上看6.7億元，今（14）日晚間開獎，帶動民眾紛紛搶財氣。士林夜市知名的飛來發彩券行業者黃偉祺透露，「蔡依林熱門牌」正夯，最狂開出322次，堪稱「財神爺最愛的號碼。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
下週橫財擋不住！4星座財運爆棚 分紅、獎金找上門
下週橫財擋不住！4生肖財運爆棚 分紅、獎金找上門EBC東森新聞 ・ 1 天前
大樂透頭獎明送6.7億！4生肖財運旺到爆 5招加持好運
大樂透進入連16槓，頭獎再飆6.7億元，民俗專家楊登嵙分享招財納福5撇步，建議生肖屬虎、兔、羊、豬的人把握這次發財機會，朝「財神方」的方向更有機會獲得財神爺加持好運！中天新聞網 ・ 1 天前
大樂透開獎了！11/14中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114105期開獎重播請見下方。中獎號碼為38、46、25、26、41、21，特別號04。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
快訊／爽！大樂透6.91億 花蓮一人獨得
今晚（11月14日）開出大樂透頭獎，獎金高達6.91億元，讓全台彩迷屏息以待，結果由花蓮縣花蓮市民生里公園路1之5號1樓這家投注站開出，一注獨得、沒有共有人，中獎人一夕暴富，現賺近5.5億元（扣稅後），直接躋身億萬俱樂部！三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
花蓮開6.91億大樂透 彩券行曝前一天有徵兆
[NOWnews今日新聞]連續16期頭獎摃龜的大樂透，今（14）日開出頭獎，而且1注獨得6.91億元，從花蓮市民生里公園路1之5號1樓「積財庫彩券行」開出。彩券行代理人吳小姐透露，最近有拜土地公，昨日...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
大樂透頭獎飆6.7億！「歷年熱門號碼」曝光 最旺開出322次
今（14）晚將開出最新一期大樂透獎號，目前頭獎累積金額上看6.7億元，對此，民俗專家楊登嵙分享「5撇步」招財納福，此外根據台彩統計，歷年來大樂透號碼「08」、特別號「24」最為熱門，分別開出322次以及68次。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
咖啡茶飲買一送一！御飯糰2個50咖啡分享11杯寄杯週末優惠
咖啡茶飲買一送一！文 / 景點+ 秀智整理報導7-11週末超值五六日週末優惠開跑！咖啡茶飲買一送一、第二杯10元、兩杯99元等多元優惠，11月14日飯糰2個50元，另有咖啡分享季11杯咖啡優惠寄杯組合價，活動至11月21日止，連同本週週末優惠一起把握起來！景點+ ・ 1 天前
普發壹萬元 85℃加碼 11月份逢週五咖啡日 買2張寄杯卡抽壹萬
全民普發現金萬元放大術，85℃加碼跟進抽萬元。11月14日、21日、28日，逢週五咖啡日單筆購買2張(含)以上 […]獨家報導 ・ 1 天前
大樂透頭獎6.91億元花蓮一注獨得 連16期摃龜終結
根據台灣彩券公司公布的資訊，本期中獎號碼依序為：21、25、26、38、41、46，特別號為04。實際中獎結果與金額以台彩官網公告為準。這次頭獎得主幸運在花蓮市公園路1之5號1樓購得中獎彩券，也讓當地民眾與投注站業者興奮不已。隨著頭獎開出，市場也再度掀起對下一期大樂透的高...CTWANT ・ 17 小時前
漢神百貨周慶挑戰30.5億 周周抽十萬、頂級品牌獨家快閃
耶誕節前夕，百貨周年慶檔期來到精彩壓軸環節，漢神百貨周年慶將於11月20日至12月21日登場，好康包括「周周抽十萬」禮券活動，還有機會獲五星級飯店住宿券，業績目標上看30.5億元；南紡購物中心11月19日前展開「11th周年慶」第二波，優惠涵蓋指定店櫃滿2000元送300元等，A1館還有「哈利波特快閃店 霍格華茲新生季」限時登場，吸引大小朋友目光。中時新聞網 ・ 1 天前
愛‧Sharing威尼斯城點燈 會員消費滿額送10倍點
以「威尼斯」為主題城市，統一集團聖誕樹今日正式點燈(圖/統一集團 提供)卡優新聞網 ・ 12 小時前
大樂透頭獎「近5年來最高」！6.7億「1注獨得」開在花蓮
生活中心／綜合報導已連槓多期槓大樂透，頭獎獎金來到近5年新高，累積新台幣6.7億元，不少民眾趕在時間截止前赴彩券行試手氣，希望能受到財神爺眷顧。今（14）日稍早台彩開出第114000105期大樂透獎號，第一區獎號由小到大依序為獎號由小到大依序為「21、25、26、38、41、46，」，特別號為「04」。稍早傳出本期大樂透頭獎為1注獨得，位於花蓮縣花蓮市民生里公園路1之5號1樓「積財庫彩券行」開出。民視 ・ 17 小時前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 20 小時前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前