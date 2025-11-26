今彩539 11/26開獎 中獎號碼 20:30開獎直播看這篇
今彩539第114286期即將開獎，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎，民眾可以在三立全民i彩券上收看開獎直播，或可點進台灣彩券官網確認各期獎號與開獎結果。
今彩539開獎直播
今彩539玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
今彩539玩法是1到39個號碼選5個號碼進行投注，一注50元，一周開六期。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時，開獎單位將隨機開出五個號碼，這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的五個選號中，如有二個以上（含二個號碼）對中當期開出之五個號碼，即為中獎。
今彩539獎金有多少？如何分配？
今彩539獎金是固定賠率，彩金分配頭獎（5個號碼）固定8百萬元、貳獎（4個號碼）固定2萬元、參獎（3個號碼）固定300元、肆獎（兩個號碼）50元。
今彩539怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
2026好運爆棚！命理師點名3生肖最會賺 投資創業都旺
2026好運爆棚！命理師點名3生肖最會賺 投資創業都旺EBC東森新聞 ・ 1 天前
國際牌品牌日 | 指定商品 86 折 + 送豪禮！家電汰舊換新最高回饋$5,000，必買清單一次看
你是不是也到了年末該換機卻不知道從哪台開始？冰箱越來越吵、洗衣機洗不乾淨、電視畫質早就跟不上現在的水準？別擔心！Panasonic 國際牌品牌日 11/26 強勢登場，一次幫你從客廳升級到廚房，打造全新的智慧生活！Yahoo好好買 ・ 6 小時前
大樂透頭獎保證1億！3生肖財運極佳 有望搖身變富翁
大樂透今（25）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、猴的人在這段期間財運極佳，財富如雪球般越滾越大。中天新聞網 ・ 1 天前
全家開出兩張千萬發票！花148元買咖啡零食中獎 幸運門市曝
2025年9-10月統一發票獎號今（25）日出爐，全家便利商店共有6位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨台北、花蓮、桃園及台中。特別獎1000萬開出2組，獎落「全家」社子島店、花蓮新城嘉新店，其中一位幸運兒台視新聞網 ・ 21 小時前
快訊／7-11開出9組發票大獎！他花64元買飲料爽中千萬 門市曝光
114年9-10月期統一發票開獎！7-ELEVEN開出2張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有9名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花64元就中1,000萬元，200萬特獎幸運兒則只花45元！(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
感恩節大放送！星巴克「連4天」買一送一爽喝
星巴克為迎接感恩節檔期祭出連續優惠！今、明兩天透過外送平台購買指定飲品，即可享買一送一，其中一杯由星巴克免費招待。緊接著11月27日、11月28日登場的「好友分享日」，到門市購買兩杯大杯（含）以上的同口味飲料，同樣可獲得第二杯免費優惠。中天新聞網 ・ 1 天前
全聯開出1張千萬統一發票！只花85元買鮮奶 幸運門市在台北
114年9-10月期統一發票今（25）日開獎，全聯本期開出1張千萬特別獎，幸運兒在台北中正南昌門市僅花85元買鮮奶就抱走1,000萬元。本期全聯與大全聯共開出逾27萬個獎項，提醒民眾記得對獎，搞不好下一位幸運得主就是自己。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
黑五開打！ 民眾湧賣場血拚 警路邊圍拒馬防違停
台北市 / 綜合報導 黑色購物節到來，美式賣場推出超殺折扣，許多消費者一早就來報到，準備搶優惠。為了避免下午人潮增加，警方也在人行道擺上拒馬，防止違停亂像。此外，各大串流平台也跟上黑五檔期，紛紛推出超值優惠，讓民眾不僅能大肆採購商品，更能趁機訂閱享受影視娛樂。 人手一輛推車，消費者進入備戰狀態，準備大掃貨，平日上午的美式賣場，人潮絡繹不絕，通通都是衝著黑色購物節而來，但就擔心會人擠人，不少民眾特地選在上午時段來報到，民眾說：「人有比較少，我以為會很多人，結果沒有很多人，動線都滿好的。」、「我是早上來，下午我就不知道了，大家都滿守秩序就是有一點擁擠。」美式賣場推出優惠，包含家電類，電腦周邊及節慶飾品，都有超殺折扣，不過就擔心下午人潮增加，北市警方也在周圍人行道擺上拒馬，防止臨停及違停亂象，但回顧11月的購物檔期，不只有賣場，就連串流平台也不想錯失商機。11月的購物節，串流平台也加入戰局，AppleTV趁著黑五檔期，推出限時半價方案，LINE TV同樣也有5折優惠，先前雙11檔期還有，CATCHPLAY跟friDay影音推出下殺扣折，都讓串流大戰更加白熱化，不過穩坐市占率第一，用戶數過半的Netflix，似乎老神在在，沒有跟著推出優惠。行銷專家胡恒士說：「串流平台其實在前期的開發成本，都已經維持在一定的狀況，整個的費用壓低到吸引消費者，願意來做第一部的訂閱，接著消費者使用習慣之後，產生了黏著度，就有機會讓他變成長期訂閱，更多用戶，成本不會增加太多。」隨著高話題度的戲劇作品，接連上架串流平台，業者當然也不錯過優惠檔期，吸引用戶增加訂閱數。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
Steam黑五特賣「這10款大作」全部新史低價！《沉默之丘f》《戰地風雲6》都在列
Steam 今年首次舉辦「黑色星期五特賣」（黑五特賣），同時有 Steam 大獎同步登場，不過玩家最關心的還是莫過於有哪些遊戲在這次特價清單中吧？算一算其實還不少，發售不算久的《沉默之丘f》與《戰地風雲6》竟然在這次就已經成為特價一員，而好評的《毀滅戰士：黑暗時代》、《雙影奇境》等也都折價到歷史新低，這篇快速幫各位整理在這次黑五特賣全部進入歷史低價的 10 款高人氣的大作，有喜歡的就趁機入手吧！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
超商福袋來了！ 抽「WBC門票.台積電股票」搶商機
台北市 / 綜合報導 時令即將進入冬季，耶誕節即將來臨，加上緊接著就是農曆過年，業者紛紛看準節慶商機，推出特色福袋。而最受矚目的，就是有機會抽到，明年「世界棒球經典賽」的東京巨蛋門票，以及住房組的獎品；還有店家的耶誕福袋，與IP角色聯名，主打療癒商機；甚至有業者，推出輝達或是台積電的股東。 舉起獎杯熱烈歡呼，去年12強賽奪冠的感動，讓所有台灣人記憶猶新，如今將迎接明年3月的WBC，球迷們要搶票，還有另一種方式，因為有超商看準商機，只要購買耶誕福袋，就有機會抽到明年東京賽事的入場門票，顧客說：「我也希望可以抽到這個，2026年的東京經典賽的首輪比賽，那一起去跟我的家人，到東京去幫中華隊加油。」不只門票，保時捷黃金，只要買福袋都有機會帶回家，業者用豪華獎品搭配福袋商機，吸引消費者目光，還有業者與人氣IP角色聯名，一打開袋子，零零總總都是日常特色小物，裡面這支不是雨傘，而是毛茸茸的原子筆，主打療癒商機，記者VS.民眾說：「(那會滿期待聖誕福袋，在聖誕節檔期推出嗎)。」、「對，像是那個迪士尼的狗狗系列(福袋)，我就滿想買的，聖誕節就是一個花錢的時候。」過節就是要有儀式感，另外還有超商直接跳過耶誕節，讓你新年發大財，民眾如果購買發財卡，或是平安夜推出的馬年福袋，輝達以及台積電的股東，不同的業者各出奇招，讓冬天的過節氣氛更加熱鬧。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 4 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 23 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 4 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前