今彩539 1/13開獎 中獎號碼 20:30開獎直播看這篇
今彩539第115011期即將開獎，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎，民眾可以在三立全民i彩券上收看開獎直播，或可點進台灣彩券官網確認各期獎號與開獎結果。
今彩539開獎直播
今彩539玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
今彩539玩法是1到39個號碼選5個號碼進行投注，一注50元，一周開六期。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時，開獎單位將隨機開出五個號碼，這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的五個選號中，如有二個以上（含二個號碼）對中當期開出之五個號碼，即為中獎。
今彩539獎金有多少？如何分配？
今彩539獎金是固定賠率，彩金分配頭獎（5個號碼）固定8百萬元、貳獎（4個號碼）固定2萬元、參獎（3個號碼）固定300元、肆獎（兩個號碼）50元。
今彩539怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
星巴克旗艦店開幕慶 ♥︎ 馬年限定週邊6折起，新春禮盒、質感好物甜甜價入手！
新的一年想讓生活更有儀式感？星巴克線上旗艦店盛大開幕慶～強勢來襲！不管你是想找最新的馬年限定幸運物、療癒身心的萌萌熊寶寶，還是春節拜年必備的體面禮盒，這次通通誠意下殺。精選8款市場最低價＋超狂折扣＋獨家滿額禮，從時尚配件到美味點心一次滿足，限時狂歡大降價，滿額最高享88折再送紅包袋，現在入手CP值最高，讓你的2026年充滿濃郁咖啡香與好運氣！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026馬年過年禮盒推薦：星巴克蛋捲51折、老協珍加碼送「Hello Kitty行李箱」、野生烏魚子限時88折、喜憨兒禮盒做公益...早鳥優惠最低36折！
2026馬年最受矚目的過年禮盒清單，「揪愛Mei」一次整理給你！從大品牌平價點心、顏值派的夢幻包裝，到結合公益理念的暖心之選、健康系的保健補給，各類話題夯品通通到齊，加上不少禮盒現在享早鳥優惠，快跟著這篇動動手指一鍵買齊，讓你省心省力聰明買。Yahoo夯好物 ・ 42 分鐘前 ・ 發表留言
威力彩頭獎飆4.8億！3生肖好運爆發 有望一夜翻身
威力彩今（12）日晚間開獎，頭獎上看4.8億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、豬的人在這段期間可說是好運爆棚，事業、財富雙豐收，財富累積迅速，甚至可能一夜翻身。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
開工咖啡優惠！ 7-11、星巴克「買一送一」 全家拿鐵第2杯10元
開工咖啡優惠！ 7-11、星巴克「買一送一」 全家拿鐵第2杯10元EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
超商「飲」爆熱戰！果昔機現做玉米湯.無糖高山茶.燒仙草
台北市 / 綜合報導 熱飲商機，各家超商都在搶，吸引消費者來嘗鮮，有的主打用果昔機來 製作 玉米濃湯，也有業者是推出無糖的高山茶，或是甜滋滋的燒仙草來PK。而專家分析，這樣的模式除了考量銅板經濟，消費者可以花小錢獲得療癒，超商的便利性能提升消費者使用機會，進一步帶動店內其他商品的銷售。玉米濃湯放進微波爐中加熱，緊接著掃完QR CODE送進果昔機中，等一會熱騰騰玉米濃湯出爐，能夠直接端著喝，有超商推出用果昔機做熱飲，要做出彷彿現煮的美味。民眾說：「可以喝喝看，但是就是希望價格不要太高，畢竟是便利商店。」民眾說：「沖泡的部分，會覺得滿方便的，所以像那個(果昔機)，我會比較好奇，冷的狀況。」熱飲市場超商想攻占，「高山茶」也點得到，作為冬季暖心選擇，智能膠囊茶機沖出熱騰騰的「梨山烏龍茶」，開蓋後茶香四溢，無糖茶不能滿足甜品胃，超商業者還有「冬季限定」商品燒仙草，一匙舀起來滿滿都是料，捧在手中能暖手甜湯下肚也暖胃。行銷傳播認證協會理事長王福闓說：「超商會推出不少這種季節產品，或者是有一些能夠讓消費者，在冬季去享用的飲料，甚至有的是冰品，背後大概有兩個考量，第一個是銅板經濟，消費者也希望能花費小額，就能夠得到滿足，超商的營業店數跟時間，消費者隨時，甚至在很多地方都能夠馬上買得到，這個也自然的提升消費者的使用機會，所以超商也會藉此去帶動其他產品。」大街小巷都有便利商店相當密集，冬季熱食飲品推陳出新，吸引消費者來嘗鮮。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
每月14號的浪漫～2/14情人節禮物推薦：CASETiFY動物方城市2手機殼、村上隆配件盲盒、情侶客製似顏繪｜揪愛Mei推好物
今年情人節強碰農曆年假，想要送禮得提前好好規劃，但是你知道一年當中除了2/14西洋情人節、3/14白色情人節和農曆7/7七夕以外，據說愛過節的韓國人，一年可是有12個情人節呢！無論是熱愛營造節日儀式感，或喜歡獨一無二客製化商品，又或是講究實用派的人，都能在此篇找到適合你的情人節的禮物，以下是「揪愛Mei」精心挑選出的熱銷情人節禮物清單，快來為心愛的另一半挑份禮物吧！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前 ・ 發表留言
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2026年1月減價區限時低至2折/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter減價區產品最平低至2折，LOEWE手袋折後低至$5,490、TOD'S皮鞋低至3折！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 1 天前 ・ 發表留言
瞄準內科大直聚落 以日式職人精神搶攻高端市場，日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer台北市首店重磅開幕！全台門市感恩回饋會員點數好禮送
日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer繼2025年陸續開設台中北屯店、高雄亞灣店、新北林口店等多家門市，202年進軍台北市打造內湖旗艦店！全新旗艦門市不僅象徵著捷博 (7831) 展店的階段性成果、完成六都版圖佈局，更是標誌品牌於日本創立滿40周年，日本總部KeePer技研社長賀來聡介更是特地來台見證。開幕記者會上董事長彭仕邦除了對於這一年來籌畫展店的同仁表達感謝之意，更宣布推出兩大全新產業創新「電子工單系統」、「會員制度」，將科技導入店鋪施作流程，使顧客消費體驗更加順暢，同時透過會員數據累積，精準掌握台灣各地區消費者趨勢，引領汽車美容邁向下一階段的產業再升級！歡慶台北內湖旗艦店全新重磅開幕，現在綁定LINE官方帳號完成註冊即贈100點會員點數；全台門市鍍膜消費最高享點數5% 回饋、洗車及其他服務享點數1%回饋，內湖旗艦店額外加碼點數雙倍送！歲末年終之際，不妨帶著愛車來KeePer享受純正日本職人精神的汽車美容服務。 KeePer瞄準內科高端消費潛力 北市首店打造旗艦寬敞空間 標誌品牌40周年海外市場新里程 內湖科技園區新商辦大樓林立吸引諸多企業總部進駐，伴隨科技產業聚落形成的高端消費市場，Carture 車勢文化 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 81
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 1
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 發表留言
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 104
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95
旅遊變惡夢！朋友做「這1事」終身禁入日本他傻眼 眾人拍手叫好：活該
不少人出國旅遊下飛機後，在機場行李轉盤等待領取行李時，難免會遇到「拿錯行李」的尷尬狀況，進而造成雙方困擾。近日有網友分享，朋友因在日本誤拿他人行李，竟被以偷竊罪報警處理，最後賠償5萬日圓（約新台幣1萬15元）才得以和解，甚至還被告知未來恐遭「禁止入境日本」，貼文曝光後，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
「這15種蔬果」根本不用買有機！營養師公布農藥最少排行 第一名超意外
你知道有些食材其實「不用特別買有機」也能安心吃嗎？營養師高敏敏分享，這份由美國環境工作組織（EWG）每年公佈的Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜，是針對47種常見蔬果檢測農藥殘留後，列出的「農藥殘留最少」前15名！ 2025農藥殘留最少排行榜 第1名：鳳梨第2名：玉米第3名：酪梨第4名：木瓜第5名：洋蔥 第6名：冷凍甜豌豆第7名：蘆筍第8名：高麗菜第9名：西瓜第10名：花椰菜 第11名：香蕉第12名：芒果第13名：紅蘿蔔第14名：香菇第15名：奇異果 農藥長期風險？ 1、心血管保護效果下降2、男性精子品質變差3、女性卵巢功能降低4、可能增加乳癌&第二型糖尿病風險5. 、孕婦與嬰幼兒 生理系統尚未成熟 更易受損害 高敏敏也特別提醒，雖然這些食材農藥殘留量低，但還是建議「清洗後再食用」最安心！另外，美國販售的玉米、木瓜可能為基因改造（GMO）品種，若介意基改食品，記得挑選「非基改」標示的唷！ 正確洗蔬果4步驟記起來 高敏敏強調，「要煮再洗、先洗後切」，記住口訣，餐餐都吃得安心。 1、先洗手（20秒）2、用流動清水沖洗食材2回3、切除食材腐壞部位4、洗完食材，擦乾再料理 （記者吳珮均常春月刊 ・ 1 天前 ・ 23
金價一路飆到4600美元！專家看「這檔悲情股」有望谷底翻身：漲最多的不是電子股了
伊朗爆發大規模示威，民眾訴求推翻最高領袖哈米尼的神權統治，德黑蘭當局則啟動鎮壓，國際局勢不穩也造成金價飆漲。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道指出，今天台股漲幅最多的不是電子股，而是與金屬相關的電纜，更點出一檔近年表現不佳的股票，可能有望接棒大漲趨勢。蔡明彰表示，伊朗在去年6月與以色列戰爭後，貨幣就大幅貶值約40%，造成國內黑市瘋搶美元，通......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 5
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 5
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 1118
預設竟是關閉！LINE「救命功能」快檢查 將成帳號保命符
近年網路詐騙手法層出不窮，通訊軟體也成為詐騙集團鎖定的主要管道。近日有網友發現，LINE推出的防詐功能「偵測可疑網站」已上線，卻是預設關閉，隨即發文提醒用戶盡快手動開啟，直呼這項功能根本是帳號安全的「救命功能」。對此，LINE官方也建議該功能已正式推出，呼籲用戶更新版本後自行啟用。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3