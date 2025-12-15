今彩539 12/15開獎 中獎號碼20:30開獎直播看這篇
今彩539第114302期即將開獎，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎，民眾可以在三立全民i彩券上收看開獎直播，或可點進台灣彩券官網確認各期獎號與開獎結果。
今彩539開獎直播
今彩539玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
今彩539玩法是1到39個號碼選5個號碼進行投注，一注50元，一周開六期。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時，開獎單位將隨機開出五個號碼，這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的五個選號中，如有二個以上（含二個號碼）對中當期開出之五個號碼，即為中獎。
今彩539獎金有多少？如何分配？
今彩539獎金是固定賠率，彩金分配頭獎（5個號碼）固定8百萬元、貳獎（4個號碼）固定2萬元、參獎（3個號碼）固定300元、肆獎（兩個號碼）50元。
今彩539怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
下殺6折起！林聰明砂鍋菜、海底撈麻辣鍋、羊肉爐，火鍋界傳奇特輯
每到年底就是火鍋界的大亂鬥，而今年的鍋物大賞，根本誇張到不像話。從嘉義排隊排到天荒地老的林聰明砂鍋菜、網友一喝就跪的安永鮮物熬燉湯，到海底撈麻辣控奉為神級的鍋底，全都是火鍋界的頂級狠角色。這些不只是湯底，是連老饕都會抱著鍋子大喊「這才是人生」的傳奇味道。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 1
2025 聖誕佈置攻略公開！聖誕佈置靈感、北歐 hygge 風交換禮物清單一次看｜揪愛Mei推薦
聖誕節倒數計時，姊妹們準備好迎接充滿歡樂溫馨氣氛的節日了嗎！說到佈置聖誕氛圍，揪愛Mei真心覺得今年的聖誕裝飾選擇超級豐富，有好多精巧可愛、童話感的風格，聖誕樹、絨毛抱枕或造型地墊，每一種都讓人少女心大爆發，還有簡約溫暖風格的北歐風寢具，一定可以讓家裡瞬間充滿hygge感，不管是想營造溫馨的家居氛圍，還是在尋找有質感的交換禮物，或是想給自己小確幸，這篇從居家佈置到送禮好物，通通幫你整理好了，跟揪愛Ｍei一樣喜歡聖誕節的人快筆記！Yahoo精選購 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
BTS V金泰亨最愛底妝來了！韓國國民底妝 TIRTIR 快閃登台新光三越A11
自然光澤 × 高度服貼：韓國國民底妝的成功關鍵TIRTIR 以「讓肌膚呈現最真實、最美好的狀態」為核心理念，不追求厚重遮瑕，而是透過細緻光澤與高服貼度，放大肌膚原生的透明感與乾淨質地，也因此在韓國累積極高回購率，成為名副其實的國民底妝代表。...styletc ・ 2 天前 ・ 發起對話
聖誕交換禮物！網友熱議「香氛」奪冠 「零食」安全牌
每年到了十二月，街頭巷尾瞬間充滿聖誕氣氛。從公司聚餐、朋友派對到家人團聚，「交換禮物」成為許多人年底最期待卻也最苦惱的環節。究竟該如何挑選，才能讓禮物既不失禮，又能讓對方眼睛一亮呢？《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「聖誕交換禮物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的10大聖誕交換禮物有哪些。NOW健康 ・ 1 天前 ・ 發起對話
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 42
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 22 小時前 ・ 3
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 5 小時前 ・ 155
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 5 小時前 ・ 2
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 418
行政院不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰昨（14）晚稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣，也成了關注的焦點。對此，ICU醫師陳志金今（15）日就提出一項疑問，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 25 分鐘前 ・ 99
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 2
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 33
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 78
中職》續約羅戈、與新洋投達共識 中信兄弟洋投補強有進度
中信兄弟洋投陣容補強有進度，今傳出與新洋投泰勒（Kyle Tyler，暫譯）達成共識，並與今年表現亮眼的洋投羅戈續約，加上原有合約的勝騎士、德保拉，中信新一季洋投陣容已有雛型。泰勒生涯曾在效力天使、教士和馬林魚隊時升上大聯盟，生涯在大聯盟累積15場出賽、防禦率4.31，今年球季他在白襪、費城人和金鶯自由時報 ・ 2 小時前 ・ 5
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 68
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 572
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12