今彩539 1/9開獎 中獎號碼 20:30開獎直播看這篇
今彩539第115008期即將開獎，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎，民眾可以在三立全民i彩券上收看開獎直播，或可點進台灣彩券官網確認各期獎號與開獎結果。
今彩539開獎直播
今彩539玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
今彩539玩法是1到39個號碼選5個號碼進行投注，一注50元，一周開六期。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
開獎時，開獎單位將隨機開出五個號碼，這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼，也稱為「獎號」。您的五個選號中，如有二個以上（含二個號碼）對中當期開出之五個號碼，即為中獎。
今彩539獎金有多少？如何分配？
今彩539獎金是固定賠率，彩金分配頭獎（5個號碼）固定8百萬元、貳獎（4個號碼）固定2萬元、參獎（3個號碼）固定300元、肆獎（兩個號碼）50元。
今彩539怎麼兌獎？有期限嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。
5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。
台灣彩券推出哪些彩券？
台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：
威力彩
大樂透
今彩539
39樂合彩
49樂合彩
3星彩
4星彩
BINGO BINGO 賓果賓果
運動彩券是什麼？怎麼玩？
運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，
看更多運彩詳細玩法👉運彩怎麼買？賠率是什麼？運彩中獎又該如何領獎？
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
馬年新春閃購限定！萬元預算送禮推薦：精選包款、奢華飾品、首波折扣最高省下4千 | 揪愛Mei
農曆新年假期即將到來，最珍貴的時光莫過於與親友團聚話家常。2026 馬年，購物達人「揪愛Mei」幫大家做好禮物攻略，蒐羅表達感謝、凝聚情感的時尚單品，順便幫你控制預算不超過萬元，絕對是超級高CP值，無論是送給長輩、摯愛的驚喜，或是慰勞辛苦一年的自己，讓這些有溫度的禮物，成為串連彼此情感的最佳信物。Yahoo夯好物 ・ 10 個月前 ・ 發表留言
1月優惠：寒假出遊搶先訂！日韓滑雪、台灣行程買1送1｜大掃除超前部署 「小米最新款掃拖機」現省1萬｜春節新氣象 施華洛世奇折上折 先搶先贏｜揪愛Mei推好物
迎接2026年，開春就有小確幸！「揪愛Mei」小編整理了各家1月優惠懶人包，無論是寒假出遊想省一筆，國內外人氣行程買1送1；或年節前大掃除想撿便宜，清潔家電這樣買就能現省破萬；還是想趁新年把內外保養、生活穿搭一起升級，多品牌都有新春優惠！Yahoo夯好物 ・ 6 天前 ・ 3
威力彩開罕見「詭3連號」 貳獎一注獨得4600萬在台南
威力彩第115000003期的開獎號碼於1月8日晚間正式揭曉，頭獎連續20期未送出，已連21槓，頭獎上看4.4億元。不過二獎被一注獨得4600萬元，地點位在台南。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
草莓蛋糕排隊名店遇棄單 業者PO文籲同行當心
台北市 / 綜合報導 草莓季到來，人氣蛋糕掀起排隊熱潮，但超夯名店也會被棄單！業者表示，一位顧客訂購多達92個草莓蛋糕，念在她是舊客，特別通融貨到付款，沒想到一波三折，最後商品全數被棄單，發文一出引起討論。當事業者很低調，表示只是想提醒同行，希望事件別再重演。 門口看板上的草莓垂涎欲滴，位在士林的蛋糕名店，開賣前排隊人潮已經有二三十人，現場排隊買還得看運氣，這樣的超夯商品竟然被棄單，開蛋糕，鮮紅草莓柔軟奶油整顆蛋糕分量扎實，業者社群發文開頭就破題，這是一個被棄單，甚至可以說是「蛋糕詐欺」的故事。店內規定得先付款才安排出貨，日前一名消費者希望貨到付款，業者看在她過去曾購買過特別通融，交貨這天消費者卻說，無法收件要改自行取貨，業者請司機配合她的時間送貨，抵達時女子卻不在家，要他們把貨放著會轉帳，但司機沒收到錢無法離開，一等就是兩個小時，消費者就這樣不接電話人間蒸發，高達92條蛋糕被棄單。現場排隊民眾說：「要買的人常常買不到，然後她一次訂那麼多條，結果沒有買，讓我們這些每次來排隊的人都買不到，我會覺得滿過分的，而且很浪費，人家讓你方便用貨到付款，結果你這樣子做，我覺得很不好，當然就是先付錢才能，就是可以很好地避免整個事情(棄單)發生。」草莓季蛋糕夯，業者感嘆看來不管是誰，都得照規矩來才能保護自己，而這消費的行為，其實也可能已經觸法，律師李育昇說：「店家可以向消費者來請求民事的損害賠償，而如果有證據顯示消費者是惡意不取貨，造成店家財物受損，還有可能會成立刑法的毀損罪。」構成刑事案件，就得面臨有期徒刑或罰金，不少店家都有收取訂金機制，避免損失，民眾也別胡亂棄單否則因小失大，也是得不償失。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
能終結連槓？威力彩頭獎上看4.4億元 最新開獎號碼出爐
台灣彩券今（8）日公布第115000003期威力彩獎號，由於頭獎已連續20期未開出，本期頭獎獎金上看4.4億元，第一區號碼為：07、17、25、26、27、33；第二區號碼為：03。其他獎項獎號如下：台視新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
年貨大戰! 超商推6道"精緻手路菜" 百元價就能吃到
民視新聞／綜合報導農曆春節就快到了！民眾如火如荼，搶訂年菜，超商業者看準商機，推出和五星級飯店聯名6道高檔年菜組合。放眼望去，金黃雞湯、佛跳牆、烏參、鮑魚、干貝等六道精緻手路菜，色香味俱全，主打高CP值，一整桌4680元，平均一道只要800元，民眾用百元價就可以嘗到星級料理，連鎖超商和飯店業者合作，還加碼推禮盒、福袋和家電，一系列的發財商品，除了讓民眾討吉利，也要來搶攻年節商機。原文出處：年貨大戰！超商推6道「精緻手路菜」 百元價就能吃到 更多民視新聞報導魚目混珠! 盤商拿"越南牡蠣混台產牡蠣"被抓包開罰2026年上半年聯合招募 樂多多集團儲備店長薪資最高可達80k！揚秦國際全新擴充套件策略曝光！打造千店商機 聚焦未來成長民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
要當"電商零售界輝達"! 支付回饋掀"返利"大戰
台北市 / 綜合報導 電子支付逐漸普及，各大導購平台，開始比拚「回饋機制」，看誰能讓民眾消費時，拿到最多回饋。有業者集結各家支付平台，喊出基本回饋10%，聲稱要成為「電商零售領域的輝達」；在台灣經營已久的其他業者，則是以「現金回饋」或「便利性」做為賣點。幫助消費者盡可能省下荷包，是競爭重點，畢竟主計總處公布的CPI顯示，外食族的壓力依然很大。 一整桌鮮嫩肉片，看了就讓人口水直流，有餐飲品牌即將改版菜單，最低199元就能吃到和牛，降低美食入手門檻，畢竟去年12月CPI年增1.31%，外食費已經連續14個月，漲幅都高於3%，想吃飽又吃好，更要精打細算。許多人使用電子支付，不只是因為方便，更是想多賺點回饋，有業者為此整合多家平台，包括IPASS MONEY、街口支付，還有SHOPLINE和Pi拍錢包，主打基本回饋10%，花一千就有一百，電商顧問公司總經理徐有鍵說：「希望可以成為在電商零售領域的NVIDIA。」現在市面上，已經有來自新加坡，跟700家電商合作的Shopback，台灣人常用的通訊軟體LINE，也能導購到LINE購物，專家認為，推出整合平台的CashBack返多多，找來支付龍頭合作，龐大會員數確實帶來潛力，但通路少、缺乏大型品牌，恐怕難以留住用戶，Shopback的優勢是現金回饋，可是門檻高、提領時間長，而LINE購物使用的LINE POINTS，民眾耳熟能詳，不過回饋機制被詬病不夠透明。理財專家寶可孟說：「我覺得(這領域各業者)有一個很大的問題就是說，消費者不喜歡被騙，所以當你導購的連結，是被加價上去之後再來做折扣，消費者以後就不會相信了，所以我覺得這些返利業者要去思考一下的是，不要用灌水的方式來去騙人。」台灣電子支付普及率，2025年已經攀升到快九成，回饋返利成為主戰場，比誰讓人荷包更有感。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前 ・ 1
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 65
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 11
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系正妹 狀態堪稱:逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 2 小時前 ・ 8
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 7
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 6 小時前 ・ 7
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 37
玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔
被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
防北京變卦！輝達傳對中企極限避險 買H200晶片「全額預付且不退款」
隨著美國川普政府放寬對華人工智慧（AI）晶片出口管制，輝達（Nvidia）重返中國市場取得重大進展。《彭博》引述消息人士透露，中國官方計劃最快於本季度內有條件地批准H200晶片進口。然而，鑑於過去曾因政策突變導致巨額虧損，《路透社》獨家消息指出，輝達此次對中國客戶採取了極為罕見且嚴苛的「全額預付」支付條款，以確保在政策變數下能全身而退。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 5
又是「萊爾」？盧秀燕轟：選前說孩子國家養 選後變地方養
表態跟進免費營養午餐政策的台中市長盧秀燕，談到行政院長卓榮泰喊窮，沒辦法幫地方負擔時，不禁想起賴清德總統常說孩子國家養，但現在從十幾個縣市宣布營養午餐免費來看，卻變成地方政府在養，呼籲中央提撥補助預算，一方面達成孩子國家養的政見，也能以齊一標準照顧全國孩子。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 90
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 29
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8