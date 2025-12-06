今彩539「3連號」頭獎槓龜 貳獎送出309組
今彩539今（6）晚獎號開出06、22、23、24、32，派彩結果出爐，頭獎未開出，貳獎開出309組，每組獎金2萬元。
台彩12/6獎項獎號如下：
．今彩539：06、22、23、24、32。
．39樂合彩：06、22、23、24、32。
．3星彩：409。
．4星彩：8893。
確切中獎號碼及派彩結果以台彩官網公布為主。
責任編輯／洪季謙
