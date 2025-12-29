今影響941航班 民航局批粗暴挑釁

解放軍宣布29日宣布展開「正義使命-2025」演習，範圍涵蓋台灣海峽及周邊海域，擾亂不少旅客的既定行程。圖為桃園機場出境旅客。（陳麒全攝）

共軍圍台軍演，今（30）日上午8時至晚間6時將在台海周邊畫設7處臨時危險區，進行火箭發射演習並禁止航空器進入，預計影響航班941班次、約10萬名旅客，其中，馬祖航班全部取消。民航局表示，依國際組織規定演習要提前7天公告，對岸只提前1天，嚴厲譴責此粗暴及挑釁作為。

民航局指出，台北飛航情報區共有14條國際航路及4條國內航路，大陸民航單位昨上午發布飛航公告，7處臨時危險區涵蓋大多數航路，國際線僅東北面往返日本3條航路不受影響，其餘在演習期間皆無法使用。國內線雖本島航線及澎湖及蘭嶼等離島航線不受影響，但往返金門、馬祖的航路遭阻隔，公告時段內的航班將無法飛航。

民航局說，依國際民航組織（ICAO）規定，任何影響航路使用之演習活動，最遲應於7日前發布飛航公告，且實務上須先與受影響的飛航情報區進行溝通協調，大陸僅在1天前逕自發布公告，已嚴重違反國際規範及飛航慣例。

據統計，今上午8時至晚間6時，表定航班包括國際離場296架、國際到場約265架、過境296架，合計約857架，受影響旅客人數逾10萬人；國內線金門、馬祖（南、北竿）等機場受影響航班金門68架次、馬祖16架次，受影響旅客約6000人。

各大航空公司昨進入「備戰狀態」。航空公司表示，30日航班表定雖維持正常，但繞道帶來的油耗增加與空域流量管制，極可能導致班機無法準點起飛和落地。

由於馬祖航線全取消，金門航線則是晚間6時前取消，6時後恢復並加派加班機疏運。金門民眾無奈感嘆，大陸發動軍演，兩岸關係惡化，受害的還是老百姓，盼政府可以多溝通，讓民眾安居樂業。

民航局指出，為確保空中交通安全，對於國際航班離到場及過境，將使用航管引導方式避開危險區或發布替代航路以為因應；航管單位將視演習實際狀況，適時啟動「流量管制」。航港局則表示，軍演海域範圍，尚不致影響我國各商港船舶進出。