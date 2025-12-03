今急降8度越晚越冷！北部溼冷「急凍下探12度」高山有望降雪

今日白天急凍8度，北台灣高溫僅剩不到20度，整日體感濕涼。資料照，李政龍攝



今日（12/3）東北季風增強，也是入冬後首波冷空氣報到，氣象署表示昨日（12/2）北部高溫仍有27、28度，今日白天急降8度，剩下不到20度，且越晚會越冷。此外，東北季風伴隨華南中層水氣通過，北部、東半部有局部短暫雨，並有局部較大雨勢，桃竹苗、花東及恆春有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，請民眾注意天氣變化。

氣象署指出，今日東北季風增強，加上華南中層水氣通過，基隆北海岸、大台北、宜蘭降雨機率高，並有局部較大雨勢機率，桃園、新竹、花蓮、台東及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，平地雲量增多，中部以北3,500公尺以上高山並有零星降雪的機率，不過入夜後中層水氣有逐漸減少的趨勢。

溫度方面，中部以北及東北部、東部氣溫明顯較昨日下降，北台高溫僅19至21度，體感整天涼冷，中部以北及花東高溫約22至24度，南部高溫可達27度左右，南北溫差較大。離島天氣：澎湖陰時多雲，18至22度；金門多雲短暫雨，14至19度；馬祖晴時多雲，13至17度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風增強，強冷空氣南下，北台灣越晚越冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。明日、週五（12/4、5）水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨機率，苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右，和上月最強一波類似，仍屬「東北季風」、未達「大陸冷氣團」標準，不過今日起三天北台明顯轉冷，其他地區清晨因輻射冷卻加成亦偏冷，應注意保暖。

吳德榮接著指出，週末（12/6、7）東北季風減弱、水氣減少，迎風面東半部偶有局部短暫降雨機率，不過週六清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升。下週一（12/8）東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨機率，下週二（12/9）季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。

氣溫走勢預測。翻攝自臉書台灣颱風論壇|天氣特急

氣象粉專「台灣颱風論壇|天氣特急」也表示，東北季風逐漸增強並伴隨水氣，各地氣溫都會逐漸下降，週三夜晚至週四是最冷時刻，各地低溫約14至16度，迎風面北部、宜花全天濕冷，中部、南部維持晴朗多雲，白天涼爽舒適，不過清晨和晚間也會感覺到寒意，南部早晚溫差大，要特別留意。

