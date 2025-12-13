今愈晚愈冷！冷氣團急凍「低溫下探10℃」時程曝 這時間3地體感剩6℃

生活中心／黃韻璇報導

冷氣團今晚南下，部分地區氣溫跌破10度。（圖／資料照）

入冬最強冷氣團南下！氣象署提醒，今（14）日至明（15日）晨大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，今日大臺北地區及北部山區為零星短暫雨後多雲。明日白天起大陸冷氣團減弱，白天各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大。氣象專家指出，這波冷氣團最冷時段落在「週日晚至週一清晨」，由於風速加成，新竹市、苗栗縣及連江縣等地，下週一清晨體感溫度只有6度左右。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，今晨觀測資料顯示，乾空氣南下、雲層及降水回波南移消散中。最新歐洲模式模擬顯示，今（14）日至週二（16日）晨各地轉晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。

至於最低溫何時出現？吳德榮指出，今晚、明（15日）晨及週二晨，因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍將為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。因大氣轉乾，高山已喪失飄雪的機率。今日各地區氣溫為：北部10至19度、中部11至23度、南部13至28度、東部12至27度。

吳德榮透露，最新模式模擬顯示，週二白天起至週三（17日）冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；週三晚至週四（18日）西半部晴朗，東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率；連三天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。週五、六（19、20日）有一些水氣從南海往台灣方向靠近，其對台灣的影響程度，由於各國模擬有明顯差異、且持續調整中，需再觀察。

今愈晚愈冷，這波冷氣團最冷時段落在「週日晚至週一清晨」。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

此外，中央氣象署預報員劉沛滕表示，這波冷氣團最冷時段落在「週日晚至週一清晨」，中部以北及宜蘭低溫約11至14度，局部地區有機會下探10度左右，北部、宜蘭近山區平地及北海岸，則可能出現9度低溫。氣象署也特別提醒，由於風速加成，新竹市、苗栗縣及連江縣等地，下週一清晨體感溫度只有6度左右。

氣象專家林得恩則在臉書粉專「林老師氣象站」中示警「愈晚愈冷」，提到根據中央氣象署系集模式對溫度指標的最新預測趨勢結果顯示，未來2週，前期的12/14至12/15，降溫最為明顯，全臺有感，強度預測可達大陸冷氣團等級；隨後至中後期，溫度開始逐日回升，且多在氣候平均值之上，尤其又以12/19至12/21期間，增溫最為顯著。後期的12/23之後，溫度則呈現上下微幅震盪，且接近氣候平均值的趨勢。

至於降雨變化趨勢，林得恩指出，今起至12/27期間，由於臺灣未受劇烈天氣的接近或直接影響，加上環境水氣偏少，就算降雨，也多屬局部零星短暫陣雨型態，降雨量也不會累積太多；尤其是，中南部地區進入枯水期，少雨狀況將會愈加明顯。

