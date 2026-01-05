今截止！7、8月統一發票「6大獎無人領」 有2張1000萬

2025年7、8月的統一發票兌獎期限今（5）日截止，財政部提醒，目前仍有6張高額中獎發票尚未領取，包含2張1000萬元特別獎、3張200萬元特獎，以及1張雲端發票專屬100萬元獎項得主仍未現身，若未於期限內完成兌領，相關獎金將依法充公，呼籲民眾把握最後時間再次確認手中發票與載具。

財政部指出，2025年7、8月的統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「53960536」，其中一張未兌領的發票為台北市信義區App Store的訂閱消費，金額300元，屬雲端發票；另一張則是在台南市龍崎區7-ELEVEn關北站門市購買食品花費102元，為電子發票證明聯。

特獎200萬元方面，財政部說，目前尚有3張發票未領，包括台北市信義區App Store的220元訂閱費用、彰化縣鹿港鎮7-ELEVEn鹿和門市買食品花132元，以及台南市歸仁區茶の魔手購買飲料30元。

此外，雲端發票專屬100萬元獎項也還有1人仍未兌領，該筆消費為台北市信義區SONY的網路服務費，金額258元。

財政部提醒，中獎人須於今日兌獎期限內，攜帶國民身分證及中獎統一發票，依代發獎金單位公告時間臨櫃辦理兌領；非本國籍人士可持護照、居留證或移民署核發證件替代，逾期將喪失領獎資格，呼籲民眾把握最後一天，避免和高額獎金擦身而過。

