今放晴至週末升溫、日夜溫差擴大！最低溫下探12度

天氣配圖。李政龍攝



今天（11/28）是週五，準備迎接週末的到來，而週末也會是穩定的天氣。氣象署表示，受東北季風影響，日夜溫差大，各地多雲，大雨特報已解除；氣象專家吳德榮則指，今起連三天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差逐日擴大，清晨因輻射冷卻加成，部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。

氣象署表示，今天（11/28）受東北季風影響，各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼，外出要適時增添衣物以免著涼；今天清晨由於降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，氣象署已解除大雨特報，預測上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨的機會，中午起水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

11/28早上各地天氣。氣象署提供

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，根據最新模式模擬顯示，28日水氣東移，天氣好轉。週末也會是穩定的天氣，吳得榮表示，29日、30日東北季風減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼；各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨，30日基隆北海岸及中部以北山區亦有零星短暫雨。週六、週日(29、30日)大陸高壓影響，連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差逐日擴大；連三天的清晨因輻射冷卻加成，部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。

11/28中颱天琴路徑潛勢預報圖。氣象署提供

至於颱風動向，中度颱風天琴（KOTO）28日2時的中心位置在太平島北北西方300公里之處（鵝鑾鼻西南方1330公里之處），向西北轉北北西緩慢進行，預測29日2時的中心位置在太平島西北方370公里之處（鵝鑾鼻西南方1330公里之處），未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，持續增強，但對臺灣天氣無直接影響。

11/28陸上強風特報。氣象署提供

此外，東北風持續偏強，氣象署針對迎風多縣市發布陸上強風特報，28日晨至29日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

未來幾天的天氣方面，12月1日東北季風稍增強，2日至4日東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；1日、2日基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。吳德榮指出，下週一、二(1、2日)天琴外移的高層雲系通過、雲量略增、偶有局部雲星飄雨的機率，氣溫因雲多略降。下週三(3日)另一波「東北季風」南下，迎風面轉雨，氣溫逐漸下降、北台轉涼。

