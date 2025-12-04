今日冷爆剩12度！明日再冷1天、週末回暖 下週兩波東北季風接力

今日清晨平地最低溫僅12.6度，且明日仍可能再出現12度低溫，請民眾注意保暖。資料照，李政龍攝



今日（12/4）清晨東北季風冷空氣影響明顯，但水氣減少，除迎風面基隆北海岸及宜花東、恆春地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。本島平地最低溫落在雲林古坑，僅12.6度，明日（12/5）仍有機會出現12度低溫，各地低溫約15至18度，氣溫明顯轉涼。

氣象署指出，今日東北季風持續影響台灣，東北部、宜蘭地區清晨有局部短暫雨，花東地區、恆春半島及大台北、中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區天氣為多雲到晴。

溫度方面，今日清晨是這波東北季風冷空氣影響最顯著的時間點，根據氣象署各縣市溫度測站顯示，高山最低溫在玉山，降至零下4度，本島平地最低溫在雲林古坑，僅12.6度。白天北部及宜花地區高溫約18至21度，中南部及台東地區約24至26度，早出晚歸及南來北往的民眾請注意氣溫變化，適當增添衣物。離島天氣：澎湖晴時多雲，18度至20度；金門晴時多雲，13度至18度；馬祖晴時多雲，12度至15度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據今晨觀測資料顯示，降水回波多在東側海上，東半部有局部零星降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩日水氣減少、北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率，北台灣偏冷，其他地區白天舒適、早晚因「輻射冷卻」加成亦偏冷。明日清晨、中部以北平地最低氣溫仍可降至12度左右，應注意保暖。

吳德榮接著指出，根據最新模式模擬顯示，週末（12/6、7）東北季風減弱、水氣減少，迎風面東半部偶有局部短暫降雨的機率，週六清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升。下週一（12/8）東北季風增強、水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨機率，下週二（12/9）季風減弱、水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。下週三（12/10）迎風面東半部偶有局部短暫降雨機率，西半部多雲時晴。

吳德榮提到，根據美國最新系集模式模擬顯示，週末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱機率，預計下週將循天琴的路徑，通過菲律賓中部進入南海，一路西進，對台無威脅。

吳德榮指出，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。另根據美國系集模式模擬，熱帶擾動有發展成颱的機率，下週將大致循「天琴」的路徑一路西進。翻攝自洩天機教室

