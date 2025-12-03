今日出門注意！空氣品質恐達「橘色警報」 季風挾沙塵全面入侵
即時中心／高睿鴻報導
台灣每逢冬季、東北季風盛行期間，空氣品質就容易遭霾害影響，今（2025）年也不例外；環境部說明，因季風挾帶境外沙塵，今（3）日上午起，濃度偏高的境外污染物全面移入台灣，影響空氣品質，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。預估5日上午起，空氣品質可望改善至普通等級，呼籲民眾留意空氣品質變化。
環境部表示，從12月1日就觀測到，中國上游一帶有污染物累積， PM2.5小時濃度達50至100微克/立方公尺、PM10小時濃度達100至200微克/立方公尺。根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報、空氣品質模式資料等，環境部預告，今天上午起東北季風增強，將挾帶境外污染物影響台灣空氣品質；北部區PM2.5小時濃度可能達30至45微克/立方公尺，PM10小時濃度達80至150微克/立方公尺。
中午以後，環境部續指，汙染物將逐漸影響至中南部地區，使全台空氣品質為普通至橘色提醒等級；境外污染影響程度，視上游地區空氣污染物濃度而有所變化。環境部強調，自4日起，南部地區因下風處風速較弱，污染物易累積，空氣品質多為橘色提醒等級；預估5日上午起，空氣品質才可望改善至普通等級。
原文出處：快新聞／今日出門注意！空氣品質恐達「橘色警報」 季風挾沙塵全面入侵
更多民視新聞報導
淡水沒有淡水！自來水斷供數日 新北市府補償方案看這裡
「台灣有事」掀中日緊張 紐時投書：日本讓世界正視台灣
中油三接工程經費「疑似灌水百億元」 3被告無保請回
其他人也在看
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
要變天了！雨炸7天熱區一次看 「再探15度以下」時間曝光
台北太陽公公出來了！但要小心日夜溫差大，早出晚歸的民眾記得適時增添衣物。未來的天氣變化如何呢？氣象專家賈新興今（2）日就提醒，低溫再探15度以下的時間，以及3日開始至9日，可能出現下雨情形的地方。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 7
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
強冷空氣要來了！明降溫越晚越冷 北台連2天急凍12度
今天(2日)環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨。氣象專家吳德榮指出，明(3日)起「東北季風」增強、挾強冷空氣南下，週四、五的清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
洛鞍颱風最快這天生成！專家點名「1縣市」連下7天雨
【高沛生／綜合報導】菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家賈新興表示，最快周四、周五就可能生成今年第28號颱風「洛鞍」，一路西進朝南海移動，對台灣無直接影響。不過本週兩波東北季風接力影響，北台與宜蘭降雨明顯，天氣反覆。短期氣候趨勢也顯示，12月中旬起台灣偏暖、宜蘭降雨偏多，冬季前期變化值得留意。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 2
強冷空氣要來了！下探12℃先濕後乾 本週天氣一圖秒懂
【高沛生／綜合報導】本週冷空氣再度南下，台灣天氣將呈現「先濕、後乾」的明顯轉折。氣象專家提醒，週三深夜至週四清晨是此波最冷時段，北台灣最低溫恐下探 12°C，北部與宜蘭冷意明顯。迎風面仍有局部短暫雨，提醒民眾提前調整衣物，留意日夜溫差加大。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
東北季風發威！本週「最凍時段」曝光 低溫恐跌剩11度
今（1）日華南雲系東移，中部以北有局部短暫陣雨，中午過後將逐漸趨緩，轉為多雲到晴的天氣。天氣風險分析師薛皓天說明，明日底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晚變天！東北季風將增強 北、東部降溫有雨
即時中心／林耿郁報導今（2）天環境偏東北風，迎風面桃園以北、宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風挾冷空氣狂襲！最低溫跌破12度 「最凍時刻」曝光
今（3）日東北季風有感增強。氣象專家林得恩表示，台灣中部以北及宜花地區氣溫明顯轉涼，且「愈晚愈冷」，預估今晚至明日清晨降溫最明顯，最低溫可降至12度，且明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
氣溫驟降！12/3起北台轉濕冷 高山有望降雪
入冬首波強冷空氣即將於明（3）日南下，白天起氣溫將明顯下滑且越晚越冷，北台灣從晚間開始轉為濕冷。此波低溫將持續到週五（6日）清晨，離島部分恐下探12°C，中部以北與東北部3500公尺以上高山更有機會出現降雪。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
東京旅遊必去景點「上野動物園」探索日本第一座動物園的魅力
喜歡動物園的人，在安排東京行程時，大多會把「上野動物園」納入其中，這裡也是許多親子旅遊的熱門首選。不論是第一次前往，還是已經造訪過無數次，都會被上野動物園的魅力深深吸引，是一處經典的東京必訪景點。JAPANKURU ・ 1 天前 ・ 發起對話
今越晚越冷！入冬第1波冷空氣襲 低溫探14°度2時段最凍、高山有望飄雪
中央氣象署指出，今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後因東北季風增強，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢；在氣溫方面，夜晚清晨各地偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼，並應注意入夜之後隨著東北季風增三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
台南掩埋場再傳大火! 安南區大火高達6層樓
南部中心／林俊明、陳芷萍 台南市報導台南後壁區丹娜絲災後廢棄物暫置場的大火還沒完全撲滅，沒想到安南區城西垃圾掩埋場30日晚上也傳出大火，火勢高達六層樓高，台南市消防局立即出動各式水車和重機具前往滅火，在四個小時後將火勢撲滅。不過，這裏上個月中旬才發生過火警，環保局表示，應該是上次的殘火沒有處理好，才導致又再起火。安南區城西垃圾掩埋場30日晚上再傳出大火，火勢高達六層樓高。（圖／民視新聞）拍攝民眾：「看得到嗎？都煙啊？」熊熊大火，照亮夜空。南市安南區的城西垃圾掩埋場又失火，消防局派出25輛水車和怪手等重機具前往搶救。空拍畫面看得更清楚，火勢高度相當高，在風勢助長之下，愈燒愈旺，整個安南區都聞得到煙味，環保局也發佈空氣警報。台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明：「土城消防分隊抵達的時候，就已經發現火勢很大了，就六樓高的一個火勢，那現場因為也吹北風，所以火勢有助長的狀況。」消防人員踩在垃圾堆中，持續灑水，怪手也開上垃圾山，進行開挖，要把埋在裏頭悶燒的火勢給翻出來。台南市環保局代理局長許仁澤：「要挖除滅火降溫挖除，持續做這個工作。」安南區城西垃圾掩埋場上個月中旬才發生過火警，環保局表示，應該是上次的殘火沒有處理好，才導致又再起火。（圖／民視新聞）在眾人全力灌救之下，火勢在四個小時後被撲滅，燃燒面積約三百平方公尺，環保局監控空氣品質。不過，城西垃圾掩埋場上個月中旬才發生過大火，怎麼現在又來一次？台南市環保局代理局長許仁澤：「我們判斷應該還是上次的延伸，就是沒有處理得很完整，可能裡面還有殘火，有殘餘的溫度，那前幾天其實有一點點煙，我們也馬上發現了。」只是不只這裏，十天前，後壁區丹娜絲災後廢棄物暫置場的大火燒到現在都還沒撲滅，民眾不禁要問，還要燒多久？台南市環保局代理局長許仁澤：「後壁烏樹林那個今天有很大的進展，因為我們把比較有阻礙救災的部分，已經把它攤平了樹枝把它攤平，所以今天的作業面積變得非常大，水線也增加所以有明顯的成效，那明天再加上抽水機，會有更明顯的效果。」接二連二的垃圾場大火，也燒出台南市垃圾處理的問題，尤其進入冬季天乾物燥，更容易起火，環保局表示，會加強監控，同時以各區垃圾調配的方式進焚化廠，希望能夠儘快去化堆置的垃圾。原文出處：台南掩埋場再傳大火！ 安南區大火高達6層樓 更多民視新聞報導"宏福苑惡火"港府維穩? 再逮前議員.火災義工又遭祝融！台南垃圾場暗夜大火 消防局澄清：非風災廢棄物堆置場宏福苑大火「婦逐戶叫鄰居快逃」！自己罹難救5命 家屬：她一定不後悔民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
施工「挖破管」淡水6萬戶停水第4天 沒水用爆民怨
施工「挖破管」淡水6萬戶停水第4天 沒水用爆民怨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
清晨最低溫14.5度！入夜後北台灣明顯轉涼 周末漸回溫
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏14.5度。氣象署表示，今天（2日）夜晚清晨各地偏涼，中南部日夜溫差較大，達10度以上，入夜之後隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。明天天氣如何？氣象署指出，明天（3日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，周四、周五（4日、5日）東北季風持續影響，周六到下周一（6日到8日）各地氣溫逐漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 6
水瀑狂噴! 鯉魚潭40公分過橋管破 台水急調度搶修
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗縣鯉魚潭水庫，供應自來水的直徑40公分管線，1日下午在中平大橋突然破管，自來水有如小瀑布狂噴，自來水公司搶修，影響4戶停水，預計在2日傍晚恢復供水。苗栗中平大橋自來水管爆裂。(圖/邱俊超攝)水柱往前面噴灑，往旁邊噴灑，往上面噴灑，這噴泉很帶勁，換個角度看！這下知道不是賞景用的噴泉了，是從橋下噴出去的，看看週邊的野樹林，活得也挺水潤，沒有被野火燒需要灌救的問題，那這水到底是？鄉民代表1日下午3點多，行經苗128線，銅鑼鄉中平大橋，發現西向車道旁橋，大量水噴湧而出，疑似是橋下方自來水管爆管，自來水公司獲報，派員到場處理！由鯉魚潭水庫，供應銅鑼鄉中平村，及公館鄉，自來水直徑40公分管線，突然破管，影響四戶停水！苗栗中平大橋自來水管爆裂。(圖/邱俊超攝)自來水公司關掉水源，緊急搶修，預計在2日傍晚恢復供水。這還有案外案，被發現中平大橋下，因為位處偏僻，被人棄置許多垃圾，亂象也跟著爆！原文出處：水瀑狂噴! 鯉魚潭40公分過橋管破 台水急調度搶修 更多民視新聞報導事發5天! 基隆自來水有汽油味 "礦泉水被搶光"民怨四起淡水停水第4天！侯友宜喊「8成復水」遭灌爆 律師：都學盧秀燕工程出包挖破管! 淡水大停水4天 居民怒罵:沒侯侯做代誌民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話