今日加薩明日台灣？學者嗆1.25兆軍購「把台灣人當凱子」：兩岸共同對付西方帝國主義

民團發起2025秋鬥遊行，今年以「反戰求生」為訴求號召支持者上街，中研院歐美研究員盧倩儀參與並發表演講，她表示她好幾年前就醒悟到，台灣一路以來「癱軟靠在美國身上」的走法，並不是一條可行的活路，並以加薩為例，痛批以美國為首的西方陣營，今天怎麼對待加薩，明天就會怎麼對台灣。

盧倩儀批，受到戰火摧殘兩年的加薩，竟然是由出手打人、種族滅絕的人跳出來說他是公正第三方，由美國總統川普與另外一個「戰犯」英國首相布萊爾、川普的女婿規劃加薩應該要如何被治理。

盧倩儀說，台灣為何要被這些殖民者、帝國主義者來統治？直接被殺死的加薩人已超過12萬，間接被殺死的預估會是數十萬，美國現在就是以加薩作實驗，用高科技和AI去監控和殺害巴勒斯坦人。

盧倩儀表示，美國在加薩實驗過的武器和無人機，開始蔓延到其他地方，包括烏克蘭、美國本土的大城市上空，用來對付移民，「整團打包然後送上飛機」，有時候抓到的甚至不是移民，而是美國公民，西方把人打包送上飛機，這些人不知道自己將要被送往何處，「這跟歷史上的黑奴販賣非常相似，這就是西方和歐洲主導世界的美麗願景。」

盧倩儀說，今天西方能不能成功，台灣扮演相當重要的角色，如果台灣能不成為美國的幫兇，拒絕1.25兆的軍購預算，將這筆錢留下來照顧台灣貧窮的弱勢民眾，而不是拿去打仗，不只能夠維持兩岸和平，還可以一起共同對付殖民主義、帝國主義、白人法西斯的統治之下可怕反烏托邦。

盧倩儀表示，美國投入烏克蘭戰爭的經費，大約30%消失在貪腐之中，導致軍工複合體變得越來越肥、越來越胖，而人民變得越來越瘦、死的死傷的傷。她再批，美國把自己當成黑道老大，即使花費1.25兆、12兆、甚至是125兆，「有可能拿到真正好的、具有先進精密科技的好軍火或武器嗎？1.25兆只不過就是把台灣人當凱子而已。」

