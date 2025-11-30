今日夜溫差大高溫上看29度! 明晚起東北季風增強、變天轉涼至週六

今（1）天清晨至上午受到中層雲系通過影響，全台都有降雨機會。 圖：民眾／提供

[Newtalk新聞] 今（1）天清晨至上午受到中層雲系通過影響，全台都有降雨機會。中央氣象署表示，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；新竹以南地區也有零星降雨，下午起這些地方將轉為多雲到晴的天氣。今日清晨及夜晚各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整衣物。

離島天氣方面，澎湖多雲短暫雨，21至24度；金門晴時多雲，18至23度；馬祖晴時多雲，17至20度。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週二白天環境吹偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區仍有局部短暫雨。週二晚間起至週三東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，其他地區亦轉涼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。週四、週五受東北季風影響，北部、宜花地區天氣較涼。

週二晚間至週五，西半部及宜蘭低溫約15至18度，花東及澎湖18至19度，金門14度，馬祖12至14度；高溫部分，北部、宜花及澎湖19至21度，中部及台東23至26度，南部24至27度，金門18至20度，馬祖14至17度。週六及下週日白天各地氣溫逐漸回升，但早晚仍較涼。

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供