今日夜溫差大！未來10天受3波東北季風影響 「全台有雨」時間點曝

今白天微熱、日夜溫差大！未來10日受3波東北季風影響，「全台有雨」時間曝。圖／翻攝自臉書粉專「林老師氣象站」

今天輻射冷卻比昨天強，各地低溫也比昨天低，截至5點2分，縣市平地最低氣溫前3依序為新竹關西鎮9.6度、雲林崙背鄉10度、台南後壁區10.2度，台北市文山區亦降至12.4度，各地區平地最低氣溫約在10至11度。中央氣象署指出，今天氣晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫回升，白天舒適微熱、晚偏涼，須留意「日夜溫差大」。

輻射冷卻影響！各地清晨偏冷 白天氣溫漸回升、日夜溫差大

前空軍氣象聯隊聯隊長林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中表示，今日天氣受輻射冷卻影響，各地清晨天氣仍偏冷，低溫在中部以北及宜蘭為10至14度；南部及花東地區11至16度；沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度會再降個1至2度。至於白天高溫將更進一步回升，中部以北、東北部及東半部地區可達攝氏24至27度；南部地區更在攝氏26至28度之間；西半部日夜溫差大，溫差有機會超過攝氏10至14度，須注意氣溫劇烈變化。

林得恩提到，當強冷空氣南下，加上環境水氣不足，白天太陽輻射加溫快速，夜間冷卻效率仍高，輻射冷卻反應在沿海空曠、近山區、盆地與內陸地區的影響將會最為明顯。另一方面，由於夜間溫度較低、風速偏弱，也常形成逆溫層，使得污染物不易擴散，造成空氣品質風險升高。

他提醒，當環境溫差大於攝氏10度時，血管收縮與擴張頻繁，心血管與呼吸系統負擔增加，常易使得高齡者、心血管疾病患者風險增高，並肇致誘發中風、心肌梗塞，或氣喘、慢性阻塞性肺病惡化等疾病產生。

前氣象局局長鄭明典表示，今天的輻射冷卻比昨天強，雖然沒有更極端的低值，但今日低溫平均來看是超越昨天了！圖／翻攝自鄭明典臉書

氣象專家賈新興分析未來天氣3大重點：

接下來的10天將受3波東北季風影響，分別為17日午後至18日、21日至22日與24日至25日。 19日下午至20日受西南水氣移入影響，全台有雨。 12月下旬至1月下旬，宜蘭降雨仍偏多，全台氣溫仍以略偏暖的機率較高。

賈新興分析未來10天將受3波東北季風影響，19日下午至20日受西南水氣移入影響，全台有雨。圖／翻攝自賈新興臉書



