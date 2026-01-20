今日大寒！別激烈運動 6大禁忌一次看

1月20日迎來二十四節氣中的最後一個節氣「大寒」。（示意圖／翻攝自pexels）





今（20）日迎來二十四節氣中的最後一個節氣「大寒」。大寒象徵一年中最寒冷的時期正式到來，對此，清水孟國際塔羅小孟老師分享了5項傳統習俗與6種禁忌，像是不宜激烈運動、不宜太早外出等，也可多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃，讓身體達到保暖抗寒的效果。

如何養生旺運？

1.喝粥、熱湯補身暖胃

大寒是二十四節氣中最寒冷的時期，在中醫裡稱為「陰邪」，尤其在寒冷節氣中適合以溫熱食物補身。小孟老師表示，建議多喝粥與熱湯，不僅能養胃，也能讓身體暖和。若以羊肉、豬大骨、烏骨雞或鱔魚熬煮成湯，有助於旺氣血、提振精神，外出也不怕寒冷。

2.龍眼、黑芝麻助暖身

大寒時節可多攝取龍眼、黑芝麻、山藥與核桃等食物，有助於提升身體禦寒能力，避免寒氣滲入骨頭，降低骨頭痠痛的不適情形。

3.睡前泡澡 舒緩筋骨防僵硬

外出返家後，若感到身體僵硬，可在睡前泡熱水澡，幫助筋骨放鬆、促進循環，避免寒冷冬季導致筋骨過度僵硬。

4.年節將近 大寒象徵年末準備

由於大寒多與農曆年接近，古人會在此時開始採買年貨與春節禮品，準備祭祀祖先所需物品，並添購春聯與新衣物，也象徵一年即將進入尾聲。

5.古人過往會以大寒節氣來預測下一年會如何？

古代社會會依據大寒期間的氣候變化，推測來年的雨水與糧食收成情況，便於提早安排農事，並流傳多句諺語，如「大寒天若雨，正二三月雨水多」、「大寒見三白，農民衣食足」（三白意指下雪）、「大寒不寒，人馬不安」、「大寒白雪定豐年」、「大寒無風伏乾旱」。

6大禁忌一次看

1.切忌食生冷食物

大寒期間應避免食用冰冷、生冷食物，過量攝取容易導致手腳冰冷、寒氣過重，並可能引發頭痛或氣血不順。

2.不宜過早外出

大寒天氣寒冷，大寒天氣寒冷，一些長輩、年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服，當日需早起者建議要多穿衣服。

3.避免激烈運動

天氣寒冷時過度跑步或劇烈運動，容易導致心血管劇烈收縮，大量流汗也可能使皮膚毛孔打開，若遭寒氣入侵，容易引發感冒或身體不適。年長者也應避免過量運動，以降低心血管風險。

4.作息調整 早睡晚起養陰氣

俗話說「秋冬養陰」，晚間21點後陰氣漸盛，大寒後建議早睡晚起，拉長睡眠時間，幫助補足精氣，維持機能，讓身體不斷活化。

5.少喝酒 避免體溫驟降

大寒時飲酒雖會產生短暫發熱感，但酒精作用消退後體溫容易快速下降，輕則感冒，重則可能引發失溫甚至猝死，應特別留意。

6.暖氣不要開太強

使用暖氣取暖時不宜開得過強，以免空氣過度乾燥，導致皮膚乾癢，甚至傷害角質層。

