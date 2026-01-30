[Newtalk新聞] 明(31)天起將會有鋒面和冷空氣通過，週末降雨明顯，明晚到2月2日高山有機會追雪。氣象署指出，這波冷空氣將影響到2月3日清晨，局部低溫下探13度，2月3日白天後降雨區減小、氣溫回升。不過2月7日過後還有一波冷空氣南下，下波強度有機會更強，不過預報模式分歧太大，強度還要再觀察。 氣象署指出，明天起鋒面通過，後續東北季風或大陸冷氣團接力，2月1日還有華南雲系東移，中部以北、宜蘭、東半部、恆春半島、南部山區容易下雨，南部平地也會飄雨，北部明天高溫降至20度，中部降至23度，南部維持26度，越晚將越冷。 這波冷空氣將從明天影響至2月3日清晨，2月3日白天東北季風或冷氣團減弱，氣溫回升，降雨區也跟著減小，東半側、基隆北海岸、恆春半島、大台北山區有降雨機會，其他地區為多雲到晴中部以北、宜蘭低溫約13到14度，北部、宜蘭高溫也僅16到18度。 預計下週天氣最好的時間點落在2月4日至6日。這段時間各地多雲到晴，台東、恆春半島有零星降雨；2月7日過後還有一波冷空氣南下，下波強度有機會更強，不過預報模式分歧太大，強度還要再觀察。 另外，氣象署表示，未來幾天也有追雪機會，明天晚上到2

新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 2 則留言