今日委內瑞拉明日台灣？吳思瑤轟在野操作棄台論：比喻不倫不類根本謬論

記者詹宜庭／台北報導

美國日前逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），國民黨主席鄭麗文昨日批評總統賴清德「不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子」，呼籲民進黨不要再任意玩火，避免不負責任的政治操作。對此，民進黨立委吳思瑤今（5日）回應，在野黨或台灣社會中有心人士操作「今日委內瑞拉明日台灣」的說法，根本就是不存在的謬論，將台灣比喻為委內瑞拉，完全是不倫不類。

吳思瑤表示，最大在野黨黨主席鄭麗文又開始配合中共敘事，操作疑美論與棄台論，這完全沒有邏輯的推論，背離事實。在野黨或台灣社會中有心人士操作「今日委內瑞拉明日台灣」的說法，根本就是不存在的謬論。事實上，長期在南美撐腰委內瑞拉、與南美威權獨裁政權站在一起的正是中國，他們現在才是擔心受怕的一方。

吳思瑤強調，台灣不是委內瑞拉，而是世界公認的自由民主、人權與法治政體，台灣沒有國際級的毒梟政權，更不曾違反人權或人道原則，台灣在國際社會中扮演的是正能量角色，將台灣比喻為委內瑞拉，完全是不倫不類。

吳思瑤指出，任何事件發生後，總會有一股暗黑勢力企圖分化台灣社會、擾亂內部言論。政府應持續關注國際局勢，保護好僑民與僑胞，並協助委內瑞拉過渡轉型為民主政體，維護全球和平與穩定。這正是台灣作為民主國家應承擔的國際責任，若有人配合中國操作疑美論與棄台論，恐怕這些「第五縱隊」早已伺機而動，不斷搞破壞、分化國家。

