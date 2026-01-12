今日委內瑞拉明日台灣？ 她揭「獨裁3招」：醒醒吧

在查維茲(右)、馬杜洛(左)執政下，委內瑞拉民主逐步被摧毀，淪為獨裁國家。（合成圖／資料照／美聯社）

美國生擒委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，不少人回顧委國政治，與台灣近年民主憲政危機頗為相似，有人直呼「今日委內瑞拉，明日台灣」。參選台中西屯區議員的劉芩妤指出，委內瑞拉前總統查維茲靠製造敵人、控制司法、控制司法3招搞獨裁，示警台灣人一定要清醒。

「獨裁不需要坦克車，也不需要宣布戒嚴，只需要三招！」劉芩妤在其《勤於市政》影片中提到，看看委內瑞拉前總統查維茲，是怎麼樣摧毀民主的？再來反觀台灣，你一定會嚇出一身冷汗。第一招：製造敵人，查維茲擅長將反對者全部打成賣國賊，讓人民去鬥人民，這樣子就沒有人會注意到政府的無能了！

劉芩妤指出，第二招：控制司法，當法院不聽話的時候怎麼辦？這時候查維茲就擴充大法官的人數，將20人的大法官擴充到32人，12人通通塞滿自己的人！從此之後執政黨無往不利，法律不再是正義，而是他整肅對手的手段。

第三招：消滅媒體，查維茲將批評政府的電視台，直接撤照關台，並且買通其他的媒體，讓全國只剩下一種歌功頌德的聲音。

劉芩妤直言，反觀現在的台灣，這個劇本是不是非常熟悉？只要質疑政府，就是中共同路人！立法院通過的法案，大法官可以聯手凍結。在野黨的政敵只要惹執政者不開心，就可以讓他被羈押一年。特定的電視台關台，卻有一些電視台可以拿著政府的錢，繼續養網軍側翼。委內瑞拉這條路花了20年走完，台灣卻正在這條路上狂奔！「醒醒吧，民主不是被殺死的，而是在一聲聲的掌聲中自殺的！」

劉芩妤疾呼：台灣人一定要清醒，讓這樣子的「不民主的民主」，儘早下架！

粉專「刺綠酸水」轉發影片，喊「今日委內瑞拉，明日台灣」。網友表示「台灣現在不就是這樣嗎」、「台灣成了說謊的天堂，地獄般的司法，什麼時候變成這樣的，還不清醒嗎」、「孩子們的未來會如何？台灣不能再任由這樣下去了！」

