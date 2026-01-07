「今日委內瑞拉明日台灣」？ 特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯

[Getty Images]

邁入2026年才幾天，美國總統特朗普（Donald Trump，川普）在拉丁美洲的行動，便宛如在全球地緣政治中投下一枚巨石，激起千層浪。

1月3日清晨，美國特種部隊突襲委內瑞拉首府加拉加斯，抓捕了總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，兩人立即被押送到紐約，面臨支持販毒和黑幫等多項指控。馬杜羅在法庭上否認罪名，稱自己是被綁架的「戰俘」。

這場戲劇化的跨境抓捕行動，不僅震撼全球，更在萬里之外的太平洋彼岸掀起輿論浪潮，焦點再度落於情勢同等緊繃的台灣海峽。在面對連續「圍台軍演」的台灣，輿論關注美軍行動是否無意中將北京推向地緣政治的有利位置，「今日委內瑞拉，明日台灣？」迅速竄升為熱議焦點。在中國社交媒體上，有人製作相關迷因，將馬杜羅的囚禁照片與台灣總統賴清德的形象合併，並附上標語「輪到解放軍了？」。

大部分受訪專家並不讚同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。新加坡南洋理工大學政治學系副教授駱明輝對BBC中文表示，中國將看到機會鞏固自身作為替代勢力的地位，但特朗普能夠且將果斷、動態地採取行動，「或許會讓中南海感到不安」。

北京可借鑒美國做法？

中文社交媒體微博上，關鍵詞「委內瑞拉台灣」搜尋量翻倍，一名用戶發文說：「美國可以突入宮殿拘捕領導人，那麼我們為什麼不能接納『失散的親人』？雙重標準顯而易見。」；一些中國網民甚至呼籲北京借鑒美國做法，要求展現更大的聲勢：美國對國際法的迴避或無懼美洲國家組織決議，實際上將「正當干預」的門檻降低。

路透社在4日刊出的分析報導中指出，特朗普突襲委內瑞拉的行動給中國帶來了意想不到的機會，北京在短期內可以擴大對華盛頓的批評，提高其國際影響力。進一步來看，北京可能利用這一契機加強對台灣、西藏、東海及南海島嶼的領土主張。

分析特朗普突襲委內瑞拉的外延效應，拉撒路諮詢公司（Lazarus Consulting）創始人拉撒魯斯（Leland Lazarus）向BBC中文指出，在委內瑞拉發生的事為中國提供了進一步證據，證明特朗普將世界視為勢力範圍，而隨著特朗普主張「唐羅主義」（Donroe Doctrine，特朗普將「門羅主義」與自己姓氏結合而創造的新詞），「那為什麼中國不能在台灣和南海主張「習氏主義」？」

曾任美國南方司令部官員的拉撒魯斯認為，中國可能從美國這次行動中汲取了兩個重大課題：首先，出其不意至關重要，對台灣的任何攻擊都必須迅速，針對關鍵基礎設施；其次，找到令外界信服的統戰理由。「中國一直加強對賴清德總統及民進黨的敘事宣傳，將後者描繪成法西斯，類似於俄羅斯對烏克蘭的指控。」

美國智庫太平洋論壇（Pacific Forum）高級研究員藍若思（Elisabeth Larus）則不讚同美國此次行動為北京開了綠燈。她解釋，中國視台灣為內政事務，並將在解放軍準備就緒時對台灣採取行動，「無論國際法如何規範」。

新加坡南洋理工大學政治學系副教授駱明輝則向BBC解釋，拿委內瑞拉與台灣的情況相比是不正確的類比。駱明輝指出，委內瑞拉是一個主權國家，也是聯合國成員國，而台灣則不是。其次，北京對台灣有其自身的時間表和考量——其外交政策及核心利益事項，很難想像會被美國在委內瑞拉的行動所主導或大幅影響。「我不認為中國對台灣的戰略算計會有太大變化。」

台灣大學國家發展所助理教授南樂（Lev Nachman）同意，將美國突襲委內瑞拉與兩岸關係類比過於跳躍。他認為，短期內北京對台戰略不會改變，此事也不會促使北京立即行動。但美國此次行動有助於北京內外宣的敘事：「如果它對台灣採取行動，那將是正當的。它無疑強化了北京對台灣採取行動的「許可光環」，因為美國也在做同樣的事。」

駱明輝向BBC分析稱，「沒有強有力的推力或拉力誘因，讓中國延後或加速既有計劃。」。他指出，賴清德並未積極追求台獨，也無跡象顯示他有此動作；「而國民黨現在擁有最親北京的黨主席，且立法院停滯不前。美國方面，也未實質撤回或質疑其對「一個中國」政策的承諾。這些才是真正關鍵的因素。」

此外，智庫「布魯金斯研究所」約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）在X發帖稱，他預期北京或會私下向華盛頓要求在南海及其他議題上減少以國際法為依據的指責，亦即比照美國獲得相同的「大國豁免權」。何瑞恩認為中南海對委內瑞拉的「變天」不會有太激烈的反應，但會藉此強調自身奉行國際法的形象。

「唐羅主義」下台灣「疑美論」有變？

台灣輿論對特朗普此次行動展現出兩種聲音：一種認為美國以反毒為由侵入他國領域，不僅削弱國際法基礎，更將為北京主張台灣主權增添底氣；也有聲音認為，美軍此次突襲有效突破委內瑞拉依賴的中俄防禦系統，為高度依賴美國軍售的台灣注入了防衛信心。

台灣反對黨中國國民黨主席鄭麗文在接受台媒訪問時稱特朗普的國際戰略有重大調整，也就是將注意力轉移回到美洲，希望各區域間自行負責安全問題。鄭麗文說，台灣因此需與中國以「九二共識」換來區域穩定。不過，民進黨立委沈伯洋則回應稱中國向來不遵守國際法，甚至把台灣排除在國際法之外「獨裁國家要進攻任何民主國家常不需要理由」。

對於台灣內部「今日委內瑞拉，明日台灣」的焦慮及激辯，中國專家葛來儀（Bonnie Glaser）在個人X帳號發言稱，對委內瑞拉的突襲並非中國接管台灣的藍圖，即便北京抓走賴清德總統，並不太可能幫助北京實現「統一」。她認為習近平對台政策，建立在自身擘劃的邏輯與戰略之上，不太可能受到近期美國行動或俄羅斯入侵烏克蘭等發展的影響。

非政府組織「國際危機組織」（International Crisis Group）分析師楊晧暐（William Yang）則向美媒CNN指出，目睹委內瑞拉事件，台灣該認知到，以軍事選項或行動去實現某些外交目標，可能會成為全球的新常態與新現實，因此，台灣或該開始思考如何提升台灣的防衛能力，以及增強對中國的威懾能力。