今日新竹僅9.6度 下週「連凍6天」！專家曝：低溫恐下探8度

首波強烈冷氣團襲台，新竹9.6度，下週連凍6天探8度。（資料照） 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 入冬首波強烈大陸冷氣團強勢襲擊台灣，新竹湖口今(2)日清晨下探9.6度，低溫預計影響整週。天氣風險指出，今晚到週六(1/3)清晨將迎來首波低溫，下週二(1/6)起更恐連凍6天，空曠地區下探8度極端低溫；國家災害防救科技中心則提醒，山區有降雪與結冰風險，民眾務必加強保暖，嚴防心血管疾病與一氧化碳中毒。

天氣風險分析師吳聖宇表示，自昨(1)日下午起強烈大陸冷氣團南下，指標性的台北站自昨日下午16時過後，氣溫從16.7度一路往下緩降，到今(2)日清晨7時40分最低已降到12.5度，接近強烈大陸冷氣團的門檻值12.4度。天氣風險指出，今明兩天(1/2-1/3)的夜晚與清晨很有機會降到門檻值以下，正式成為入冬以來第一波強烈大陸冷氣團。今日清晨台灣本島最低溫出現在新竹湖口的9.6度，其次為桃園楊梅9.7度，桃園平鎮以及新北石門富貴角也僅有9.9度。

國家災害防救科技中心說明，今(2)日開始受到強烈大陸冷氣團影響，全台各地氣溫明顯下降，桃園以北及東北部有降雨機率。國家災害防救科技中心表示，週五(1/2)至週六(1/3)清晨，全台將會受到低溫影響，請民眾注意保暖，農作物及養殖漁業應預先做好防寒措施。天氣風險進一步強調，今日白天冷空氣強度在今晚到週六(1/3)清晨將來到最強，受到冷平流影響，各地白天氣溫不易上升，苗栗以北到宜蘭高溫預報僅13-14度，中部及花蓮16-18度，南部及台東則仍有20度以上。

針對高山降雪情況，國家災害防救科技中心指出，北部、宜蘭1500公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺以上山區可能出現降雪和路面結冰，請用路人留意路況，行經雪地時須加裝雪鏈小心行車。天氣風險說明，今日(2)白天因中高層短波槽掠過，2000公尺以上高山有局部冰霰或雪出現機會，結冰情況將相當普遍。天氣風險進一步強調，今晚起乾冷西北風灌入，西半部轉為多雲或放晴，山區降雪機會將明顯降低。

週六(1/3)強烈冷氣團持續影響，天氣風險表示，大陸冷高壓中心來到長江下游，空氣轉乾，大部分地方可見陽光，但結冰現象仍普遍。天氣風險指出，夜晚到週日(1/4)清晨是第二次溫度低點，雖數值預報稍升，但可能有輻射冷卻低溫，空曠地區仍可能降到8-10度或以下。週日(1/4)白天冷氣團強度減弱，各地為晴到多雲，苗栗以北到宜蘭高溫可望回升到19-22度，中南部及花東高溫21-24度，但夜晚到下週一(1/5)清晨仍要注意輻射冷卻，日夜溫差明顯。

天氣風險分析師吳聖宇進一步強調，下週將是北方西風槽系統非常活躍且南擺幅度很大的一週，從下週一(1/5)到週末(1/10-1/11)將有3至4次短波槽通過，有利冷空氣一波波南侵。天氣風險指出，下週二(1/6)之後中北部、東北部都市地區可能連續5至6天低溫都在10-12度，空曠地區更可能出現8-10度或以下的低溫。天氣風險說明，下週天氣大致偏乾穩定，高山地區除了下週一(1/5)晚間至下週二(1/6)上半天外，降雪機會較小。

國家災害防救科技中心表示，地方政府在低溫期間應啟動低溫關懷，協助獨居長者與街友的禦寒準備。國家災害防救科技中心指出，請民眾多留意家中長者與孩童身體狀況，尤其是心血管與慢性病患者，並呼籲「注意用火安全與室內通風，防範火災與一氧化碳中毒事件發生」。國家災害防救科技中心進一步強調，冬季類流感流行期間，請民眾加強禦寒保暖，並配合做好個人防疫與衛生管理。

