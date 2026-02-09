今日無共機擾台 7共艦台海周邊活動
〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今(9日)表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，無偵獲共機擾台，僅偵獲7艘共艦擾台。國防部今日發布台海周邊海空域動態指出，一共偵獲7艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
[Newtalk新聞] 中東局勢持續緊張，以色列空軍司令托默．巴爾與以色列國防軍情報局局長什洛米．賓德近日就與伊朗日益升高的局勢舉行會晤。會談期間，雙方批准一項計畫，內容包括在以色列遭到攻擊的情況下，可能在伊朗境內展開軍事行動。 在外交層面，伊朗日前於阿曼與美國進行會談。根據《華爾街日報》( WSJ ) 報導，伊朗在會談中拒絕美國提出的要求，包括停止鈾濃縮活動，或將相關核燃料轉移至近海地區。該立場顯示雙方在核議題上未能達成共識。 美國隨後對伊朗採取進一步行動。在與伊朗會談結束後不久，美國宣布對伊朗實施新的石油制裁，相關措施針對伊朗能源出口。此舉發生於核談判未取得進展之後，制裁內容已正式對外公布。 在軍事動態方面，美國持續於中東海域部署兵力。今日，「亞伯拉罕．林肯號」航空母艦打擊群在兩艘軍用補給艦與兩艘美國海岸警衛隊巡邏艦的護航下，航行於阿拉伯海，第九艦載航空聯隊的飛機在上空執行飛行任務。查看原文更多Newtalk新聞報導川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……川普隨時無預警轟伊朗! 美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統
[NOWnews今日新聞]英媒《金融時報》7日獨家引述多名消息人士稱，美國正在計畫一項規模或高達200億美元（約新台幣6300億）的對台軍售，可能超越去年12月公布的111億美元軍售案，對此，中國方面...
為強化台灣自我防衛能力，行政院去年底通過為期8年、新台幣1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，送交立法院審議。然而，該草案遭藍白多次封殺，迄今尚未付委審查，引發美國國會議員接連表達關切，聯邦參議院外委會議員6日發布聲明直指中國構成的威脅，「與其追求和中國共產黨合影的機會」，更須專注批准關鍵軍事改革的經費，呼籲台灣各政黨迅速通過對台灣安全至關重要的投資。
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
半導體封測龍頭日月光投控積極將人類的「五感（聽、視、嗅、味、觸）」導入AI製造場域，機器人是落實相關應用的核心。在日月光...
日前，在Mercedes-Benz創立140周年慶典上，螢幕上出現一個熟悉身影—NVIDIA 執行長黃仁勳穿著皮衣，為這家百年車廠送上祝賀。黃仁勳在致詞中提到，S-Class 不僅是豪華車標竿，更是移動運算的未來。
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
台灣「跨欄甜心」張博雅在8日的亞洲室內田徑錦標賽，女子60公尺跨欄項目刷新全國紀錄，也一舉拿下金牌，是台灣此次在亞洲室內田徑賽首金。
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。