今日社論／憲政僵局下的「所羅門審判」

▲卓榮泰宣布不副署《財劃法》修法，強調過去窮盡憲政救濟各種可能，如今只剩下不副署這一途。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.15）

[NOWnews今日新聞] 面對立法院三讀通過爭議巨大的《財政收支劃分法》，行政院長卓榮泰正式宣布「不予副署」。此刻，行政與立法兩院彷彿兩隻在懸崖獨木橋上互頂的黑羊與白羊，誰也不退，眼看就要雙雙墜入憲政危機的深淵。

在喧囂的政治口水與「毀憲亂政」的指控聲中，我們主張必須冷靜回歸憲法原點。支持行政院行使「不副署」之權，並非偏袒特定政黨，而是基於對國家財政紀律的守護，以及對責任政治的堅持。這場僵局，正是台灣憲政體制的一次「所羅門審判」，誰真心愛護這個國家，誰就必須做出對的選擇，而非僅是為了贏得政治鬥爭。

部分人士抨擊行政院「不副署」是毀憲，認為閣揆僅是總統幕僚長，簽字只是過場。但此言差矣。從憲法原理來看，副署權代表著「承諾執行」。此次《財劃法》修法，被多數專家評為一張缺乏對價關係的「空白支票」：立法者強硬劃分中央財源給地方，卻未釐清事權移轉與支出責任，更無視中央在國防、社福與緊急應變上的財政韌性。

試問，若行政院長明知此法案窒礙難行，甚至將導致中央財政「死體化」、喪失調節國家發展的能力，卻仍閉著眼睛簽字副署，那才是真正的瀆職。在此脈絡下，拒絕副署不僅合法，更是行政院為了避免國家機器癱瘓所設下的最後一道防火牆。

既然行政院已亮出底牌，拒絕為惡法背書，那麼解開僵局的鑰匙，其實就在立法院手中。

憲政制度的設計本就有其邏輯，行政院選擇「不副署」，代表願負起政治成敗的責任。此刻，立法院的在野多數黨若堅信修法具備高度正當性，堅信行政院長違法亂紀，那麼，請不要只是在媒體上謾罵，或揚言凍結預算來凌遲政府。憲法增修條文早已賦予立法院最強大的武器「不信任案」（倒閣）。

這正是憲政僵局的唯一正途。如果立法院認為行政院長不適任，就請勇敢提出不信任案，讓行政院長下台，並同時由總統解散國會，重新改選。這正如「所羅門王的審判」，當兩位母親都爭奪孩子（國家權力）時，我們需要一個終極裁決。既然大法官會議因人事杯葛而陷入癱瘓，無法充當裁判，那麼這個裁決者，就應該回歸到國家的主人，也就是全體選民身上。

我們必須嚴肅指出，這場憲政風暴之所以演變成膽小鬼賽局，根源在於政客只想贏，卻不敢面對最新的民意檢驗。在這種情況下，行政院的「不副署」與隨之可能引發的「倒閣」，反而成為回歸憲法運作的痛苦但必要之舉。比起讓國家在無止盡的空轉與惡法中慢性死亡，不如透過憲政機制攤牌。

在所羅門王的故事中，真正的母親為了孩子的性命願意放手；但在政治現實中，真正愛護國家的展現，是願意為了守住國家運作的底線而挺身而出，甚至不惜面對重選的政治風險。

在這個重大議題上，我們的立場鮮明：支持行政院依法行使不副署權，阻擋結構性的災難。同時，我們也呼籲立法院，若不滿此舉，請依循憲法正道提起倒閣。不要讓台灣在懸崖上僵持，讓法治流動，讓民意做主。這才是成熟民主國家應有的姿態。

