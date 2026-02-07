《今日秀》主持人母親遭綁架！綁匪「勒索信」內容曝 川普：掌握有力線索

《今日秀》主持人薩凡娜的母親遭到綁架。圖／翻攝自Savannah Guthrie臉書

美國《今日秀》的主持人薩凡娜（Savannah Guthrie）的84歲母親在亞利桑那州的家中遭到綁架。美國知名媒體《TMZ》疑似收到綁匪寄來的勒索信，要求支付價值數百萬美元的比特幣，以避免「嚴重的後果」。對此，美國總統川普（Donald Trump）表示，目前已經掌握有力線索。

《今日秀》主持人母遭綁架！最後目擊者曝光

回顧案發經過，薩凡娜的母親南茜最後一次被人目擊是在上個月31日晚上，地點在自己家中，南茜的女婿是最後一位見到她的人。隔天南茜沒有按照習慣前往教會，在家中沒有找到她的蹤跡，於是報警通報失蹤；警方調查發現，南茜的個人物品都還放在家中，再加上她本身行動不便，認為她並非自願離開，而是遭到綁架，聯邦調查局也介入案件調查。

媒體收到勒索信！綁匪要求數百萬美元

事件發生後，有多家媒體聲稱收到疑似綁匪的勒索信，《TMZ》透露，綁匪在信中要求數百萬美元的比特幣，並且信中還提供了一個具體的加密貨幣地址和一個轉移的最後期限。5日《TMZ》的創辦人透露，勒索信中表明南茜還活著，但她「很害怕」，而且也知道「綁匪的要求」。信中綁匪聲稱，這將是唯一一次溝通，並在信中提及有關南茜住家中的細節。目前信件已交由聯邦調查局的偵探進行驗證，當局並未針對勒索信的真實性做出評論。

另外，根據《每日郵報》報導，有消息人士聲稱，在南茜失蹤的幾個小時中，執法機關沒有立刻派出高科技的飛機，導致後續調查進展遲緩。知情人士透露，據傳是因為飛行員短缺，才導致一開始調查沒有出動配備高解析度熱成像攝影機的飛機，他們認為這是皮馬縣警長納諾斯的錯，因為他沒有及時補上人手。據傳一名飛行員在失蹤案件發生前幾週因紀律處分而被調離崗位，而另一名飛行員則於2025年11月被調離該部隊。

家屬向綁匪喊話「願意傾聽」！川普：已掌握有力線索

事實上，失蹤案發生後薩凡娜跟兄弟姊妹們拍攝一支影片，向綁匪喊話說「願意與他交談」，但鑒於聲音、圖像容易被竄改，家人需要確認南茜還活著，「我們想聽到你們的消息，我們願意傾聽，請與我們聯繫」。

對此，白宮在社交媒體帳號上公布有關南茜失蹤案的消息，美國總統川普在4日時致電給薩凡納，表示將會提供更多資源，希望能盡快找到她的母親。6日川普受訪時透露，聯邦調查局目前已經掌握有力的線索，認為很快就能找到答案。



