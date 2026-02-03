《今日秀》主持人母親離奇失蹤 警方稱情況可疑不單純

美國知名晨間節目《今日秀》主持人古瑟里（Savannah Guthrie）的母親在家中離奇失蹤，警方於2日表示，在這位84歲老婦人家中發現「可疑」情況，認定此案並非單純失蹤。

「今日秀」主持人古瑟里。（圖／美聯社）

皮馬郡警長納諾斯（Chris Nanos）在記者會上明確指出：「我們知道她不是自己走出去的。她不是自己離開的。」納諾斯強調這位老婦人行動極為不便，「她無法獨自走超過50碼（約45公尺）」。警方在處理現場後確信這是一起犯罪案件，並呼籲社區協助提供線索。

廣告 廣告

古瑟里母親南希（Nancy Guthrie）最後一次被目擊是在上月31日晚間約9點45分，地點是她位於亞利桑那州土桑附近卡塔利娜山麓區的住宅。當局表示在現場發現「非常令人擔憂」的情況。據報導，老婦人的重要個人物品都被留在家中，包括她賴以維生的藥物。

一位消息人士告訴《每日郵報》：「她的東西都留在家裡：鑰匙、身分證、錢包、手機，所有東西都在。」這位消息人士補充說：「這不是她自願離開的情況，因為她沒有帶走任何你正常外出時會帶的東西。」

古瑟里的母親南希離奇失蹤。（圖／美聯社）

警方已經找到南希的手機並正在搜尋可能的線索。當被問及為何認為發生犯罪時，納諾斯拒絕詳述，僅表示「現在透露細節不適當」。

南希是在1日上午由家人報案失蹤的。據警方表示，她最後是由一名子女在前一天晚間送回家中。1日早晨，一位教會成員打電話給家人，表示南希沒有出席禮拜，擔憂的家人隨即報警。古瑟里目前已趕到土桑，她有一位哥哥和一位姊姊。

納諾斯強調，雖然南希行動不便，但她「思維非常清晰」。「這與失智症無關...她頭腦清楚。家人希望大家知道她不是走失了，她的身體限制純粹是因為年齡。」

警方表示，尋找南希是與時間賽跑的緊急任務，因為她需要每日服用藥物才能存活。納諾斯警告：「她需要藥物，如果24小時內沒有服用，可能會致命。時間非常關鍵。」

古瑟里發表聲明表示：「代表我們家人，我想感謝大家的思念、祈禱和支持訊息。目前，我們的重點仍然是讓我們親愛的母親安全返家。我們感謝執法單位在此案上的辛勤工作，並鼓勵任何有資訊的人聯絡皮馬郡警長辦公室。」

延伸閱讀

賴清德民調「黃金交叉」逆轉了！吳子嘉曝關鍵：不要小看

華許風暴擴大！黃金史詩級暴跌10％ 比特幣急瀉

美國製造業數據超預期！4大指數齊紅 台積電ADR漲逾3％