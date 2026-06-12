「今日綜藝王」短今降臨臺中 EASY SHOP內衣祭熱血開炸

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記者張妤甄／臺中報導

EASY SHOP 年度品牌好友-中職啦啦隊女神「短今」的專屬寵粉巡迴，於今（12）日迎來最熱血的第3站「臺中主場」。EASY SHOP也同步宣布，自6/12-14在臺中總部盛大舉辦「內衣祭」活動。本次盛典完美融合粉絲互動、娛樂體驗、激省廠拍、限定市集及618年中慶優惠，打破傳統零售框架，為消費者構築一場兼具美麗、趣味與好康的沉浸式盛夏狂歡派對。

「EASY SHOP內衣祭」全場精心規劃5大主題區：精采萬分的活動主舞台「今日舞台區」、短今零距離寵粉活動的「寵粉派對區」、限時3天激省銅板價的「廠拍嘉年華」、吃喝玩樂一次滿足的「抓樂市集」以及拍照打卡即可免費玩夾娃娃機的「沁涼補水站」，該機台由夾娃娃機品牌Suprise Go熱情贊助，期待大眾都能透過趣味互動在現創造更多歡樂回憶；「內衣祭」3天活動期間更有來自臺南的「堯平布朗尼」挑戰活動，解鎖「單手解內衣釦」任務即可獲得布朗尼免費吃。

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今日活動高潮迭起，品牌好友短今與球場人氣主持NOISEMAKER製噪機-GARY帶來熱血沸騰的開場應援舞，瞬間點燃氣氛，隨後「今日綜藝王 短今」與GARY也親自上陣挑戰夾娃娃機，趣味解鎖線上年中慶「炸裂618」的眾多優惠，並展現神默契挑戰「愛心5連拍」，現場笑果十足；記者會尾聲「今日舞台區」現場送上大型禮物盒，由EASY SHOP代表與短今共同進行活動啟動儀式，隨著大型禮物盒揭開，氣球與彩帶驚喜齊發，象徵「EASY SHOP內衣祭」正式開跑。

EASY SHOP 年度品牌好友-中職啦啦隊女神「短今」的專屬寵粉巡迴，於今（12）日迎來最熱血的第3站「臺中主場」。（記者張妤甄攝）

EASY SHOP 年度品牌好友-中職啦啦隊女神「短今」的專屬寵粉巡迴，於今（12）日迎來最熱血的第3站「臺中主場」。（記者張妤甄攝）

EASY SHOP 年度品牌好友-中職啦啦隊女神「短今」的專屬寵粉巡迴，於今（12）日迎來最熱血的第3站「臺中主場」。（記者張妤甄攝）

EASY SHOP 年度品牌好友-中職啦啦隊女神「短今」的專屬寵粉巡迴，於今（12）日迎來最熱血的第3站「臺中主場」。（記者張妤甄攝）