今日迎小雪！民俗專家：開窗通風助轉運 辛辣食材排濁氣

廖大乙表示，小雪過後可多把芹菜與蔥入菜，蔥象徵「聰明」，有助於提升抵抗力。（翻攝自photo-ac）

今（22）日上午9時36分迎來二十四節氣中的「小雪」，象徵天氣轉寒、濁氣容易累積。民俗專家廖大乙表示，小雪是冬季第二個節氣，亦代表一年能量進入醞釀與轉化期，不僅與氣候變化有關，也是為來年財運、事業與健打下基礎的良機。

「小雪買芹買蔥」 象徵勤勞與聰明

廖大乙表示，俗語說：「小雪買芹買蔥，來年不會空。」小雪過後可多把芹菜與蔥入菜，芹菜的諧音象徵「勤勞」，蔥象徵「聰明」。過去考生到文昌廟祈福時常以這2樣蔬菜當供品，寓意提升行動力與智慧；且芹菜有助降血壓，蔥能提升抵抗力，都是當季適合食用的食材。

辛辣食材助排寒清濁 強化來年運勢與健康

除了蔥與芹菜，他也建議小雪當天可適量食用薑、蒜、辣椒等辛辣食材，有助身體排寒、清除濁氣，讓精神與體力維持最佳狀態，並為明年的財運、事業與健康打下良好基礎，為來年帶來更順遂的運勢。

開窗15分鐘 排濁氣迎接新能量

此外，廖大乙提醒，小雪這天可將家中或辦公室的門窗打開約15 分鐘，讓新鮮空氣流通，把累積的濁氣排出。他表示，可同時口唸「勤勤勤、聰聰聰，來年不會空」與「好運來，歹運去」各3遍，作為對自身的提醒，調整迎接新一年的能量。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

