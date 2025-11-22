今日迎小雪！民俗專家：開窗通風助轉運 辛辣食材排濁氣
今（22）日上午9時36分迎來二十四節氣中的「小雪」，象徵天氣轉寒、濁氣容易累積。民俗專家廖大乙表示，小雪是冬季第二個節氣，亦代表一年能量進入醞釀與轉化期，不僅與氣候變化有關，也是為來年財運、事業與健打下基礎的良機。
「小雪買芹買蔥」 象徵勤勞與聰明
廖大乙表示，俗語說：「小雪買芹買蔥，來年不會空。」小雪過後可多把芹菜與蔥入菜，芹菜的諧音象徵「勤勞」，蔥象徵「聰明」。過去考生到文昌廟祈福時常以這2樣蔬菜當供品，寓意提升行動力與智慧；且芹菜有助降血壓，蔥能提升抵抗力，都是當季適合食用的食材。
辛辣食材助排寒清濁 強化來年運勢與健康
除了蔥與芹菜，他也建議小雪當天可適量食用薑、蒜、辣椒等辛辣食材，有助身體排寒、清除濁氣，讓精神與體力維持最佳狀態，並為明年的財運、事業與健康打下良好基礎，為來年帶來更順遂的運勢。
開窗15分鐘 排濁氣迎接新能量
此外，廖大乙提醒，小雪這天可將家中或辦公室的門窗打開約15 分鐘，讓新鮮空氣流通，把累積的濁氣排出。他表示，可同時口唸「勤勤勤、聰聰聰，來年不會空」與「好運來，歹運去」各3遍，作為對自身的提醒，調整迎接新一年的能量。
★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
更多鏡週刊報導
有錢有閒看演唱會？賴清德：台灣經濟進步 所以周子瑜回來表演
深夜酒局惹事！醉男怒砸玻璃杯攻擊警察 碎片刺入手臂血濺現場
便祕多吃菜沒用？醫師揭生活黃金3步驟 「4食物」不到1週就有感
其他人也在看
11／22迎「小雪」 4生肖忌吃濕熱食物！養生及禁忌一次看
2025年「小雪」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、蛇、猴、狗，小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，尤其油炸一類的香口食品，可以把毛病降低。容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。以下提供食、衣、住、行、育、樂的「小雪」開...CTWANT ・ 1 天前
小雪添喜運！3生肖貴人臨門、財氣漸旺，掌握「開運三招」畫下完美句點
2025年小雪落在國曆11月22日（星期六），此時天地寒意漸增，萬物進入深藏階段。科技紫微網帶你看看，如何能在寒氣中迎來新的突破與貴人助力。科技紫微網 ・ 1 天前
今小雪飆30℃！下周一變天降溫 南海有熱帶擾動
【高沛生／綜合報導】今天(22日)進入節氣「小雪」，全台清晨冷空氣明顯，低溫普遍落在15至19°C，苗栗縣三灣鄉下探13.5°C，北部與宜花雲量偏多、部分地區仍有短暫雨，早出晚歸務必注意保暖。隨著乾冷空氣白天迅速減弱，各地轉為回溫格局，中南部高溫甚至可逼近30°C，北部可回升至21至24°C，中南部及台東更上看26至28°C，天氣較前幾日舒適。壹蘋新聞網 ・ 6 小時前
24節氣小雪：習俗、禁忌、諺語、天氣、養生重點一次看
節氣「小雪」是哪一天？小雪落在每年國曆的11月21或22日或23日，2025年的小雪則是11月22日星期六，此時太陽在黃道上運行至240度。小雪是二十四節氣中的第二十個節氣，也是冬天的第二個節氣。節氣運動 ・ 1 年前
「小雪」節氣轉運秘訣！廖大乙：備二物入菜「來年不會空」
今天是24節氣中的小雪，是一年四季冬季的第二個節氣，民俗專家廖大乙表示，這個節氣代表宇宙萬事萬物能量的醞釀與轉化，建議民眾小雪過後可多準備分別象徵勤勞與聰明的芹菜與蔥入菜，讓自己來年勤勞又聰明，達到健身又轉運的目的。廖大乙指出，小雪是代表一年的能量轉化期，如何在這個節氣轉運、補運，古時候有句俗諺：「自由時報 ・ 10 小時前
影/今迎小雪！開窗散濁氣、芹蔥入菜 馬年運勢一路狂飆
今（22日）上午9時36分迎來二十四節氣中的「小雪」，這是冬季的第二個節氣，民俗上象徵寒意增強，也與生活習俗和運勢相關。民俗專家廖大乙分享三大開運小撇步，能助馬年運勢一飛衝天，在新的一年迎來更好的發展與好運。中天新聞網 ・ 8 小時前
今迎小雪！3大生肖財運、貴人同步上門
今迎小雪！3大生肖財運、貴人同步上門EBC東森新聞 ・ 9 小時前
(影) 沒錢玩不下去了 ? 全球最大「人造月亮」僅亮百日就熄火 變4.7億超級廢墟
[Newtalk新聞] 在貴州六盤水盤州市月亮山山頂，一顆被宣稱為「全球最大的人造月亮」的巨型 LED 球體，如今靜默五年，徹底成為廢墟。該工程高度近 100 公尺、球體直徑 40 公尺，造價超過 1.07 億元人民幣（約 4.7 億新台幣），卻在試運營約兩、三個月後便全面停擺，再也沒有亮起過。 這座由 5,024 平方公尺全彩 LED 屏組成的球體，曾在 2020 年底首次點亮時照亮整座山城。居民回憶表示：「當時整個山腳像白天一樣亮。」大量遊客湧入拍照，短暫帶動周邊經濟，如今只剩鏽蝕斑斑的外殼與被封鎖的入口。 這座「月亮」原規劃內設旋轉餐廳、玻璃觀景台與飯店客房，但實際完工的僅有一樓大廳、球體以及餐廳雛型。酒店所在的二至八層未完工，消防驗收與工程手續也不合規，最終被迫停工。 建設主體為國有控股的貴州宏財公司，而該公司正身陷財務危機。自 2023 至 2024 年，宏財被列入失信名單 25 次，2025 年再添 2 次，法定代表人亦成「老賴」。更因違反《城鄉規劃法》被重罰 550 萬元人民幣，10 月也因虛開發票遭罰 30 萬元。盤州市住建局證實，該地標已列入「閒置資產盤活項目」。 實新頭殼 ・ 1 天前
金馬影展閉幕片活動 桂綸鎂出席 (圖)
影后桂綸鎂（圖）主演電影「最親愛的陌生人」獲選為2025金馬影展閉幕片，20日晚間在台北放映，桂綸鎂也現身出席場邊與映後座談活動。中央社 ・ 1 天前
婚姻運最強TOP4星座！天秤靠高情商馭夫、TOP1細心特質讓愛長久
有些星座天生就很會經營關係，進入婚姻後不只感情穩定，也能把生活打理得踏實又甜蜜。以下四大星座被認為「婚姻運特別旺」，靠的是性格特質帶來的好默契。姊妹淘 ・ 10 小時前
血管阻塞元凶非油脂！醫師揭關鍵：兇手每天在餐桌對你微笑
蕭捷健表示，血管內壁如同「不沾鍋塗層」，當進食大量精製澱粉與糖類時，會造成血糖波動劇烈，引發發炎反應，使血管內皮表面變得粗糙，形同被「菜瓜布刷過」的不沾鍋。當這些刮痕形成後，低密度脂蛋白（俗稱壞膽固醇）便容易附著堆積，成為血管阻塞的起點。他指出，過去將飽...CTWANT ・ 9 小時前
瞬間腸爆裂！15歲少年遭同事脫褲「高壓氣管灌肛」 竟稱惡作劇...他內臟受損身亡
土耳其烏爾法省博佐瓦（Bozova）地區近日發生一起極其殘忍的職場霸凌致死事件。一名年僅15歲、在木工廠擔任學徒的少年穆罕默德·肯迪爾奇（Muhammed Kendirci），因遭到同事以「惡作劇」名義的暴力行為，最終傷重不治，引發當地社會關注。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
信義區百貨現人龍！ 出動椅子睡袋排寶可夢.鬼滅展
台北市 / 綜合報導 人氣動漫鬼滅之刃，在台北市信義區百貨公司舉辦特展，即將在30日結束。許多粉絲把握機會，一早現場就有滿滿人潮，有人帶椅子排隊、有人甚至帶睡袋，直接窩在牆邊休息！候補第一位的粉絲，前一天晚上11點就來排，一路得等超過12小時，不過每個人為了買到心心念念的限量商品，都甘之如飴。 一大早百貨公司還沒開，大批民眾在門口排起隊伍，有的滑手機等待，有的打起瞌睡，噓講話小聲一點，有人正睡得香甜，這兩位民眾直接帶了睡袋，靠著牆邊躺下休息，那幹嘛不回家睡呢，原來全是為了動漫而來，記者蔡銍湣說：「週六一大早，信義區百貨公司前人潮滿滿，除了排寶可夢中心之外，鬼滅之刃展覽更是人氣強強滾。」鬼滅人氣有多旺，要看粉絲有多瘋狂，早上才來排不好意思後面等待，因為有人昨天晚上就來，排隊粉絲說：「(凌晨)五六點就來了，差不多(凌晨)十二點左右，昨天的晚上十一點就到了。」這位大哥得冠軍，排在候補隊伍第一位，一路要等超過12小時，鬼滅之刃百景展，時間從早上11點到晚上10點，每梯次開放70人，預約優先現場開放候補。但預約民眾為了先入場，搶購商品也得現場排，而候補隊伍更是繞了半圈，綿延數十公尺，就連候補下午的隊伍，都已經有不少人，總共有數百名粉絲排隊，排隊粉絲說：「很難拿到的東西，然後剛好就是我喜歡的角色，排第二位剛好就是有拿到這一個，滿開心的。」辛苦排隊搶到戰利品，喜悅之情溢於言表，粉絲們甘之如飴不喊累，而且每天限量商品不同，許多人幾乎每天來，就是想多蒐集幾樣，上個月開幕時，黃牛看準商機，請了代排大軍來卡位，被驅離後亂象暫時平息，而主辦方進場前會先問問題測試，並限制每人每天最多進場2次，要維護粉絲權益。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
民主黨議員籲軍人拒從非法命令 川普怒批煽動叛亂「可處死刑」
六位曾在軍方或情報界任職的美國民主黨議員發布影片，呼籲軍人捍衛憲法，拒絕聽從「非法命令」。美國總統川普對此反應激烈，發文指控這群議員「煽動叛亂」，「可以處死」。太報 ・ 1 天前
禮物、情書、舊家電…放手斷捨離吧！清爽的中年生活，不在儲存多少東西，而是珍惜現在的空間
就算自認不是感性的人，當你終於下定決心動手整理時，面對某些有紀念意義的物品，票根、卡片、禮物、情書、日記……，彷彿掉入時空黑洞，和那時候的自己相遇，瞬間淚眼婆娑，天呀，我怎麼能丟掉這些東西！我們擔心丟掉東西，就是丟掉某部分的自己……幸福熟齡 ・ 6 小時前
鄭黃會圓滿落幕！黃國昌曝柯文哲關心：往正確方向邁進
國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席黃國昌共同舉行在野高峰會，討論藍白合議題長達1個半小時。針對外界關切民眾黨前主席柯文哲對「鄭黃會」看法，黃國昌今天（22日）受訪時透露，柯文哲當然關心，也有表示一些看法，柯覺得氣氛非常融洽，也往正確方向邁進，至於柯文哲對未來選舉有給什麼意見，黃國昌則笑回，「太多了，講也講不完」。鏡報 ・ 8 小時前
食品高漲拉低民調 川普取消巴西牛肉咖啡40%關稅
美國總統川普(Donald Trump)20日撤銷對牛肉、咖啡、可可和水果等巴西食品的40%關稅。在這之前，美國政府14日也發布類似命令，取消對其他國家的農產品關稅，這是白宮針對部份已加劇美國食品成本的關稅採取的政策大轉彎。 根據白宮發布的文本，這項命令將影響到從11月13日起進口到美國的巴西產品，並可能需要退回在關稅仍在課徵期間徵收到的稅款。 巴西是美國最大的咖啡供應國，一般來說供應量佔美國消費的三分之一，而且在最近也成為美國的牛肉重要供應國，特別是漢堡使用的牛肉。 受到關稅、以及氣候引發的生產短缺等其他市場因素影響，美國今年的零售咖啡價格漲幅高達40%。 路透社/益普索(Reuters/Ipsos)的調查發現，食物價格節節攀升是川普民調走跌、降至重返白宮以來新低的一大主因。 川普為報復巴西政府起訴他的盟友波索納洛(Jair Bolsonaro)，在7月時對巴西祭出40%關稅。這位巴西前總統因為2022年大選失利後發動政變未遂被定罪。 不過，川普20日的行政命令中，並未提及針對巴西當局起訴波索納洛所採取的行動。 美國政府7月根據「全球馬格尼茨基人權問責法」(The Global Ma中央廣播電台 ・ 1 天前
蔡明芳專欄》財劃法修法應多考量地方區域發展不均的原因
去(2024)年立法院所通過的財劃法修正版本雖由多數國會議員表決通過，但是，修法版本並未被充分討論而導致「計算公式錯誤」的嚴重缺失，進而使得許多縣市的統籌分配款分配較修法前降低，與這些縣市的立法委員宣稱修法是拉近垂直公平的說法，相互矛盾。為此，行政院在本月20日公布《財政收支劃分法》修正草案，希望可以讓財劃法真正落實均衡城鄉發展與兼顧國家財政韌性。 現行財劃法版本的不足 去年立法院通過財劃法修正案時，本專欄已指出「新版財劃法 只會讓縣市發展的差距變成惡性循環」，包含國稅統籌分配給地方比例的不合理，以及以人口數作為重要指標；換言之，人口愈少的縣市，未來可以分到的稅收將愈來愈少。可惜的是，立法院去年仍通過讓地方縣市貧富差距擴大的財劃法。 除了分配方式的不合理外，行政院指出，去年立法院通過的財劃法除了將第16 條之 1 第 3 項分配本島部分，序文明定不含離島分配公式，分母卻仍規定以全部直轄市及縣市計算；分配離島部分亦有相同情形，衍生新台幣345 億餘元無法分配問題，這也說明立法院所提的重要民生議案修法應該被充分討論與檢視的必要性。否則，修法讓地方財政惡化，這已違背選民的期待與傷害國家財政能中央廣播電台 ・ 8 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 4 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前