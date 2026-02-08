今日開盤前必看！這兩檔「暫停買賣」別掛單 併購大戲登場？

財經中心／師瑞德報導

週一櫃買市場不平靜！兩家上櫃電子大廠因有重大事項待公布，雙雙宣布今（9）日起暫停交易，市場揣測可能與產業整併或策略聯盟有關，引發高度關注。與此同時，櫃買中心也公告一檔績優股符合標準，今日起正式開放融資融券交易，預期將為個股帶來更多資金活水與流動性，投資人宜密切留意後續公告與股價波動。



櫃買市場今（9）日開盤將迎來重大變動！財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心8日發布公告，上櫃公司台興（3426）與科誠（4987）因有重大事項待公布，自今（9）日起暫停在證券商營業處所買賣。由於兩家電子公司選在同一時間停牌，市場高度關注是否涉及產業整併、收購或重大策略聯盟等議題。

台興、科誠同步停牌 靜待重大訊息公布

根據櫃買中心公告，台興電子企業股份有限公司（3426）與科誠股份有限公司（4987）皆因「有重大事項待公布」，依規定自115年2月9日起暫停交易。櫃買中心表示，該兩家公司將於前開重大訊息公布後，再行申請恢復交易。

台興主要從事電磁鐵、電磁閥及繼電器之研發、製造及銷售；科誠則為專業條碼標籤印表機研發製造商。兩家公司過往獲利表現穩定，此次無預警同步停牌，引發投資人熱烈討論。一般而言，公司申請暫停交易多半涉及「合併、分割、收購、股份交換」、「重大資產處分」或「發行新股」等對股東權益有重大影響之情事，確切消息仍待公司召開董事會後正式對外說明。

榮田獲資金活水 今起開放融資融券

除了停牌消息外，櫃買中心也帶來好消息。上櫃股票榮田（7709）經審查符合「有價證券得為融資融券標準」第2條規定，公告自115年2月9日起，得為融資融券交易。

榮田精機為國內立式車床大廠，開放信用交易後，投資人將可透過融資買進或融券賣出，預期將有效提升個股流動性與市場關注度，為股價增添資金動能。

