今日韓國明日台灣？只印50％選票引爆陰謀論，上萬年輕人示威喊重選

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韓國地方大選爆發選票不足的嚴重風波，全國50處投票所選票用盡、22處暫停投票，引發大規模抗議與舞弊質疑。大批民眾包圍票箱及開票所，要求重新選舉。事件導致選管會委員長辭職，總統李在明下令檢警調查並啟動選務改革，韓國的選舉公信力與民主制度面臨考驗。

韓國3日舉行地方大選，竟發生選票準備不足的嚴重疏失。中央選舉管理委員會（NEC）證實，全國1萬4300個投票所中，高達50處投票所選票用盡、22處被迫暫停投票，一些選民被迫等待數小時。受影響最大的首爾松坡區有14處選票用盡，3日當晚該區蠶室7洞2號投票所遭憤怒選民包圍，阻止官員移走票箱，對峙長達35小時。隨後大批抗議群眾轉移至SK奧林匹克手球館開票所，6至7日，成千上萬名年輕人徹夜靜坐，封鎖出入口，高喊選舉無效，要求重新選舉。

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中央選舉管理委員會委員長盧泰嶽（Roh Tae-ak）5日公開道歉，並宣布辭職，該委員會已宣布，成立由外部專家組成的調查委員會，韓國總統李在明正式下令檢察官與警方介入聯合調查，8日更召集國會議長趙正湜、大法院院長曹喜大、國務總理金民錫、憲法法院院長金尚煥召開會議，並宣布將全面改革選務流程。

選票不足風波，加劇舞弊質疑

韓國採用多種投票方式，除了當天現場實體投票，還包括郵寄投票及提前投票；因此，中央選舉管理委員會通常會根據預期的投票率印製選票，但由於保守派長期質疑「剩餘的空白選票會用於作票」的陰謀論，因此中央選舉管理委員會今年減少選票的印製數量。

中央選舉管理委員會事後表示，由於5月29、30日提前投票的投票率高，原本預期已分流大量選民，因此3日僅印製了50%選民的選票，不料當天的現場投票人數遠超預期，當場選票不足，這個說法被抗議民眾怒斥「完全違背公民常識」。此外，媒體揭露官方其實編列了足以印製登記選民總數110%的選票，這個落差也引發外界對黑箱舞弊的強烈質疑。專家指出，這起事件加深民眾對選舉制度的不信任。

被誤認為中國人，台灣記者遭包圍

首爾松坡區蠶室7洞2號投票所3日由於選票不足，投票被迫中斷，該投票所最終將投票時間延長至晚間10點。當晚，憤怒的選民包圍該投票所，展開長達 35小時的對峙，阻止官員移走含有約2000張選票的兩個票箱，直到5日上午，警方出動1000名警力強制驅離，才得以運走票箱。

隨後，抗議民眾轉移至首爾松坡區「SK奧林匹克手球館」開票所，示威者大多為20多歲、30多歲的年輕人。根據《韓聯社》援引警方非官方的估計數據，6日晚間至7日凌晨，現場抗議人數一度達近1萬人。年輕志工分發飲用水、咖啡、巧克力，許多示威者揮舞國旗與靜坐，在帳篷與野餐墊上徹夜留守，高喊「重新選舉」等口號。到了7日上午，至少仍有1000名抗議者，阻止票箱移出。根據警方的非官方估計，截至8日上午11點35分，仍約有1600名抗議者包圍SK奧林匹克手球館。

抗議者群聊流傳的訊息一再聲稱，部署在抗議現場的警察是中國公民，但並未提供任何證據；一名台灣記者8日甚至遭到約20名抗議者短暫包圍，因為他們懷疑該記者是中國人。

一些曾積極質疑選票短缺的韓國年輕人警告，抗議運動正滑向陰謀論。高麗大學（Korea University）學生會中央緊急應變委員會主席李智敏（Lee Ji-min，音譯）5日發出聲明，批評中央選舉管理委員會，並強調：「這個問題應該超越政治黨派，無論你是保守派還是自由派，這是對公民基本權利及選舉權的侵犯。如果討論走向極端，可能削弱年輕人最初提出的擔憂與初衷。」

李在明痛批選管會，政治究責全面升溫

韓國總統府4日發表聲明，表示中央選舉管理委員會應為選票短缺負責。總統李在明7日批評此事件「嚴重打擊」韓國的民主聲譽，並正式下令檢察官與警方介入調查。市民團體也已向警方告發盧泰嶽涉嫌瀆職，案件由首爾警察廳（SMPA）全面偵辦，目前已開始查扣相關選務人員的通訊紀錄。

李在明痛批選管會長期因憲法保障的獨立性而流於「自滿」，才導致如此荒謬的疏失。然而，他強調此事件暴露的是民主誠信問題，而非操縱選舉的陰謀論。

首爾市長吳世勳也譴責稱選票短缺「令人無法接受」，呼籲解散中央選舉管理委員會，並敦促任命一名特別檢察官調查此事。

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