今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行。對此，氣象專家林得恩提醒，今日風雨浪愈晚愈大！迎風面的基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島降雨機率增高，雨勢愈晚愈加明顯，呼籲民眾要注意安全。

根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行。（圖／中央氣象署）

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今日天氣受東北季風及颱風外圍環流水氣移入的影響，迎風面的基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島降雨機率增高，雨勢愈晚愈加明顯，目前估計降雨強度在大雨至豪雨等級之間；其中，尤其是大臺北地區及宜花地區雨勢集中、持續且顯著，更有局部豪雨等級以上發生的機會。

廣告 廣告

林得恩提到，另一方面，臺南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島局部地區易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；苗栗至彰化、恆春半島及澎湖有平均風有9級以上或陣風11級以上發生的機會。

各地沿海方面，林得恩示警，浪高可以來到3至5米左右，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及澎湖也有長浪發生的機會，若民眾要前往海邊活動，請注意安全。

中央氣象署提醒，鳳凰影響最劇烈時間落在本週一至週三（10日至12日），預計週一下半天可能發布海上颱風警報，週二有發布陸上颱風警報的機率，週三則預計轉為輕颱通過台灣，週四（13日）會遠離或減弱。

至於是否會放颱風假，中央氣象署預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，中南部、花東可能碰觸到暴風圈，雨勢方面則是北部、東半部最明顯，特別是東半部，不過實際情況仍要依據縣市政府對風雨的考量為準。

中央氣象署提醒，鳳凰影響最劇烈時間落在本週一至週三（10日至12日）。（圖／中央氣象署）

更多FTNN新聞網報導

鳳凰颱風登台機率相當高！粉專曝「北轉角度成關鍵」：北東恐迎連3天暴雨

今晚強度再增加！ 鳳凰「共伴效應」影響最劇時間曝

「鳳凰」颱風轉超級颱風！菲氣象局警告：恐北轉朝台灣移動

