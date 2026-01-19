生活中心／李明融報導

今天（20日）是24節氣的「大寒」，氣象署表示今強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約15至16度，中南部地區24至25度，不過到了晚上，各地溫度跟清晨相比會進一步下降，預估這波會冷到週五（23日），對此，氣象專家分析，明（21日）起北台灣一早氣溫一路下降，且越晚越冷，強度直逼寒流，提醒外出民眾這波冷空氣「冷得很有感」。

氣象署提醒週一至週三，冷氣團影響最劇。（圖／翻攝自氣象署臉書）

氣象署預報指出，21日至23日（週三至週五）將是這波冷空氣最明顯的時間點，台南以北、宜蘭低溫約10至12度，局部地區甚至可能下探8至10度；高屏及花東地區則約13至15度。除了低溫，降雨情況亦不容忽視。氣象署已針對北北基三縣市發布「大雨特報」，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區將有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生的機率；新竹以北地區有短暫雨，苗栗、花東及恆春半島則有零星短暫降雨。

今日「大寒」冰封全台！濕冷低溫下探1字頭連凍3天⋯專家示警：冷得很有感

氣象粉專提醒，這是一波「冷得很有感」的類型。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

濕冷感放大！高山有望迎來降雪





氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，最新模式資料顯示，這波冷氣團強度極其接近寒流，「由於北台灣水氣偏多，濕冷感將被進一步放大」。專家提醒，這是一波「冷得很有感」的類型，請民眾務必提前做好防寒準備。此外，若溫度與水氣條件配合，北、中部海拔3000公尺以上高山有降雪機率。

原文出處：今日「大寒」冰封全台！濕冷低溫下探1字頭連凍3天⋯專家示警：冷得很有感

