今早台大比陽明山上文大更冷！鄭明典曝原因 「大範圍低溫說寒流也不勉強」

氣象署指出，今日(1/10)輻射冷卻影響，高雄以北及宜、花、金、馬都有10度以下低溫出現的機率，低溫特報並指今上午局部地區有6度以下氣溫發生的機率。前中央氣象局長鄭明典指出，怎麼看輻射冷卻低溫特別在哪裡？冷高壓的直接影響，通常看到的是山上的文大冷吱吱，山下平地會緩一些，這次明顯顛倒過來了。

鄭明典在臉書發文貼出今天清晨平地低溫排名，前三名分別是新竹關西3.9度、國三N085K（新竹縣）4.9度、苗栗造橋5.2度，且前20名都低於6.9度。鄭明典表示，不是少數測站，蠻大範圍的低溫，對台灣來說，7度以下是很低的低溫了！「這樣的低溫，說寒流影響也沒什麼勉強」。

連日低溫受輻射冷卻影響，怎麼看輻射冷卻低溫特別在哪裡？今晨6時文化大學只有10.3度低溫，但台灣大學9.1度，比文大更冷，鄭明典說明，冷高壓的直接影響，通常看到的是山上的文大冷吱吱，山下平地會緩一些，這次明顯顛倒過來了！

