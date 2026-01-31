今早文湖線「列車過站不停」 北捷曝原因

今日上午北捷文湖線內湖站發生列車未停靠直接通過，約有40人受到影響。（示意圖／報系資料照）

台北捷運文湖線今（31）日清晨6時3分，一輛列車行經內湖站過站不停，讓約40名在月台等候的旅客相當傻眼。對此，北捷表示，因列車定位訊號出現異常，導致未對準月台，期間有加強廣播說明，約5分後已有下一班列車進站載客。

北捷指出，今（31）日清晨6時3分，文湖線內湖站往動物園方向列車，進站後未對準月台停妥，行控中心立即依標準作業程序執行過站不停，期間加強廣播說明，下一班列車約5分後進站載客。

北捷說明，初步判斷為列車讀取定位標籤訊號暫態異常，導致列車靠站未對準月台，列車已迴送機廠詳加檢修，造成不便，敬請見諒。

